بريطانيا تمنع مسؤولين إسرائيليين من المشاركة في أكبر معرض دفاعي لديها

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

لندن (رويترز) – قررت بريطانيا منع المسؤولين الإسرائيليين من المشاركة في أكبر معرض تجاري للصناعات الدفاعية لديها بسبب تصعيد إسرائيل للحملة العسكرية في قطاع غزة، في أحدث جهود لندن للضغط على حليف مقرب تاريخيا بسبب الحرب.

وقالت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو تموز إنها ستعترف بدولة فلسطينية ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لتخفيف المعاناة في القطاع وتلبية شروط أخرى، مما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها لن تدير جناحا لإسرائيل كما فعلت سابقا في المعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن في لندن بسبب الحظر.

لكن سيظل بوسع شركات الدفاع الإسرائيلية، مثل أنظمة إلبيط ورافائيل وآي.إيه.آي ويوفيجن، المشاركة في المعرض.

وتعيد خطوة بريطانيا إلى الأذهان خلافا وقع في معرض باريس الجوي قبل ثلاثة أشهر بعد أن أغلقت فرنسا بحواجز سوداء منصات شركات الدفاع الإسرائيلية بعد رفضها إزالة أسلحة هجومية من العرض، مما أثار أيضا غضب إسرائيل.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية يوم الجمعة إن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد عمليتها العسكرية في غزة خاطئ.

وأضاف المتحدث “بناء على ذلك، نؤكد عدم دعوة أي وفد للحكومة الإسرائيلية لحضور المعرض” الدولي لمعدات الدفاع والأمن 2025.

وتابع قائلا “يجب التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء هذه الحرب الآن، مع وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة”.

ووصفت إسرائيل قرار بريطانيا بأنه “عمل تمييزي مؤسف… ويقحم اعتبارات سياسية غير مناسبة بتاتا في معرض متخصص في صناعات الدفاع”.

وينطلق المعرض في التاسع من سبتمبر أيلول ويستمر لأربعة أيام. وتشارك فيه وفود حكومية وشركات خاصة تعرض عتادا عسكريا وأسلحة في مركز إكسل بلندن. ويقام هذا المعرض كل عامين.

وتنظم المعرض شركة كلاريون للدفاع والأمن، وهي شركة خاصة، لكن بدعم من الحكومة والجيش في بريطانيا.

(إعداد دعاء محمد ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)

