بريطانيا تنشر عقوبات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني

لندن (رويترز) – فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران يوم الاثنين، في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف كبح ما وصفته بريطانيا بأنه جهود إيران للانتشار النووي.

وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية لإعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتهامات بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منع طهران من صنع قنبلة نووية. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وأضافت بريطانيا يوم الاثنين 71 اسما جديدا إلى قائمة عقوباتها على إيران من بينهم مسؤولون كبار في البرنامج النووي الإيراني ومؤسسات مالية ومؤسسات كبرى في مجال الطاقة.

وأعادت الأمم المتحدة يوم الأحد فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي بعد العملية التي أطلقتها القوى الأوروبية وحذرت طهران من أنها ستواجه تلك الإجراءات برد قاس.

وسيخضع أولئك المشمولون بالعقوبات البريطانية الآن تجميدا للأصول وقيودا مالية وحظرا للسفر.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
