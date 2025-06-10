بريطانيا وحلفاء يفرضون عقوبات على وزيرين إسرائيليين بسبب تصريحاتهما عن غزة

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لندن (رويترز) – فرضت بريطانيا وأربع دول أخرى يوم الثلاثاء عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب “تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين” في الضفة الغربية.

وانضمت كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج إلى بريطانيا في فرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الوزيرين.

وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان مشترك مع نظرائه في البلدان الأربعة “حرض إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المتطرفين والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين. هذه الأعمال غير مقبولة. ولهذا السبب اتخذنا إجراء الآن، وهو محاسبة المسؤولين عن ذلك”.

وذكر مصدران مطلعان أن العقوبات تشمل قيودا مالية محددة وحظرا للسفر.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن هذه الخطوة “شائنة” وإن الحكومة ستعقد اجتماعا خاصا الأسبوع المقبل لتحديد سبل الرد على هذا “القرار غير المقبول”.

وأشار سموتريتش خلال افتتاح مستوطنة جديدة في جبل الخليل إلى “استيائه” من الخطوة التي أقدمت عليها بريطانيا.

وقال “حاولت بريطانيا ذات مرة منعنا من الاستيطان في مهد وطننا، ولن نكرر ذلك. نحن عازمون على مواصلة البناء”.

ومع إعلان الدول الخمس عن إجراءات بحق الوزيرين الإسرائيليين، قالت الولايات المتحدة إنها ستفرض عقوبات على أفراد وجمعيات خيرية وهمية تقدم دعما ماليا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة فلسطينية أخرى.