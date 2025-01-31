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بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعبر عن القلق إزاء قانون إسرائيلي يحظر الأونروا

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لندن (رويترز) – عبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجددا يوم الجمعة عن “قلقها الشديد” إزاء تطبيق إسرائيل لقانون يحظر أي اتصال بين مسؤوليها ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية “نحث حكومة إسرائيل على العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات”.

ويحظر القانون، الذي تم إقراره في أكتوبر تشرين الأول ودخل حيز التنفيذ يوم الخميس، على الأونروا العمل في إسرائيل ويمنع الوكالة من الاتصال بالسلطات الإسرائيلية.

واتهم المسؤولون الإسرائيليون بعض موظفي الأونروا بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وبالانتماء إلى الحركة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان إن إسرائيل ملتزمة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفا أن المساعدات يجب أن تدخل عبر وكالات دولية ومنظمات غير حكومية أخرى.

وقال في بيان على إكس “المساعدات الإنسانية والأونروا ليسا سواء، ومن يرغبون في دعم جهود المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يجب أن يستثمروا مواردهم في منظمات بديلة عن الأونروا”.

وأضاف “سنلتزم بالقانون وسنواصل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية”.

وقالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن الأونروا تواصل تقديم المساعدة والخدمات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتأسست الأونروا عام 1949 وتقدم مساعدات وتوفر خدمات الصحة والتعليم للملايين في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان والأردن.

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