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بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد إسرائيل بعقوبات إذا واصلت حربها بغزة

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لندن (رويترز) – هدد قادة بريطانيا وفرنسا وكندا يوم الاثنين بفرض عقوبات على إسرائيل إذا لم توقف حملتها العسكرية التي استأنفتها على قطاع غزة وترفع القيود المفروضة على المساعدات، مما يزيد الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يأتي هذا التحرك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية جديدة يوم الجمعة وقول نتنياهو في وقت سابق من يوم الاثنين إن إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة بأكمله. وحذر خبراء دوليون بالفعل من مجاعة تلوح في الأفق.

وذكر بيان مشترك للدول الثلاث نشرته الحكومة البريطانية “منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول وينتهك القانون الإنساني الدولي”.

وأضاف البيان “نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية… ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف”.

وقال نتنياهو في رده على بيان الدول الثلاث إن “القادة في لندن وأوتاوا وباريس يعرضون جائزة ضخمة للهجوم على إسرائيل بهدف الإبادة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، ويدعون إلى المزيد من هذه الفظائع”.

وأضاف أن إسرائيل ستدافع عن نفسها بالوسائل العادلة حتى تحقيق النصر الكامل، مؤكدا شروط إسرائيل لإنهاء الحرب والتي تشمل إطلاق سراح الرهائن المتبقين ونزع السلاح من قطاع غزة.

ومنعت إسرائيل دخول الإمدادات الطبية والغذائية والوقود إلى غزة منذ بداية شهر مارس آذار في محاولة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لتحرير الرهائن المحتجزين منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما قادت الحركة هجوما على بلدات في جنوب إسرائيل.

وقال القادة الثلاثة في البيان المشترك “دعمنا دوما حق إسرائيل في الدفاع عن الإسرائيليين ضد الإرهاب. لكن هذا التصعيد غير متناسب على الإطلاق”.

وأضافوا أنهم لن يقفوا متفرجين بينما تواصل حكومة نتنياهو “هذه الأعمال الفظيعة”.

وعبروا أيضا عن دعمهم للجهود التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وقالوا إنهم ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في تحقيق حل الدولتين.

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالبيان المشترك ووصفته بأنه “خطوة مهمة” في الاتجاه الصحيح نحو استعادة مبادئ القانون الدولي.

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