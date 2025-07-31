بطحن الحمص وغلي أوراق الشجر .. حيل عائلات غزة الخطرة لإطعام الرضع

reuters_tickers

7دقائق

من داوود أبو الكاس وحاتم خالد ونضال المغربي وشارلوت جرينفيلد

غزة/القدس/القاهرة/القدس (رويترز) – في خيمة على شاطئ غزة، تطحن جدة الطفلة منتهى البالغة من العمر ثلاثة أشهر الحمص حتى يصل إلى أنعم قوام ممكن لتحويله إلى معجون لتطعمه للرضيعة، في محاولة يائسة لإنقاذ الحفيدة من الموت جوعا رغم علمها بأن المعجون سيبكيها من شدة الألم.

وتقول عبير حمودة خالة منتهى إنه لو كان بإمكان الرضيعة الكلام لصرخت في وجههم متسائلة عما يضعوه في جوفها.

وعبس وجه منتهى وتلوى جسدها بينما كانت جدتها تطعمها المعجون بواسطة محقنة.

وعائلة منتهى واحدة من العديد من عائلات غزة التي تواجه خيارات صعبة في محاولة إطعام أطفالها الرضع، خاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر والذين لا يستطيعون تناول وهضم الطعام الصلب.

وشح الحليب الصناعي للرضع بشدة بعد تراجع وصول المساعدات إلى غزة. وتعجز العديد من النساء عن إرضاع أطفالهن بسبب سوء التغذية، بينما ينفصل أطفال آخرون عن أمهاتهم بسبب النزوح أو الإصابة أو الموت كما هو الوضع بالنسبة لمنتهى.

وتقول عائلتها إن والدة الطفلة أصيبت برصاصة أثناء حملها وأنجبت قبل الأوان وهي فاقدة للوعي في العناية المركزة وتوفيت بعد بضعة أسابيع. وأشار مدير مجمع الشفاء الطبي إلى هذه الحالة في منشور على فيسبوك في 27 أبريل نيسان، بعد أربعة أيام من ولادة منتهى.

وقالت جدتها نعمة حمودة إنها تشعر بالخوف الشديد بشأن مصير الطفلة، وأضافت “أطلقنا عليها اسم والدتها… آملين أن تنجو وتعيش طويلا، لكننا خائفون جدا، فنحن نسمع أن الأطفال والكبار يموتون جوعا كل يوم”.

وأشارت أسرة منتهى إلى أن وزنها الآن حوالي 3.5 كيلوجرام تقريبا، وهو بالكاد يزيد عن نصف وزن طفل في مثل عمرها. وتعاني من اضطرابات في المعدة مثل القيء والإسهال بعد الرضاعة.

وقال مسؤولون صحيون وعمال إغاثة وعائلات من غزة لرويترز إن عدة عائلات تطعم الأطفال الرضع الأعشاب المغلية والشاي أو تطحن الخبز أو السمسم. وأبلغت وكالات إغاثة إنسانية أيضا عن حالات يقوم فيها الأهالي بغلي أوراق الشجر في الماء وتناول علف الحيوانات وطحن الرمل وتحويله إلى طحين.

ويقول خبراء صحة الأطفال إن إطعام الأطفال المواد الصلبة في وقت مبكر للغاية يمكن أن يعرقل تغذيتهم ويسبب مشاكل في المعدة ويمكن أن يتسبب في خطر الاختناق.

وقال سليم عويس المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) “إنها خطوة يائسة لتعويض نقص الغذاء.. عندما لا تستطيع الأمهات الإرضاع أو توفير حليب الأطفال الصناعي، فإنهن يلجأن إلى طحن الحمص والخبز والأرز وأي شيء يتمكن من الحصول عليه لإطعام أطفالهن… وهذا يعرض صحتهم للخطر لأن هذه المواد ليست ليتغذى عليها الرضع”.

* زجاجات أطفال بلا حليب

دفعت الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرصد عالمي رئيسي لمراقبة الجوع، إلى القول يوم الثلاثاء إن أسوأ سيناريو للمجاعة يتكشف في القطاع، وإنه يتعين القيام بتحرك فوري لتجنب انتشار الموت. وأحدثت صور الأطفال الفلسطينيين المصابين بالهزال صدمة في العالم.

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن مزيدا من الأشخاص لقوا حتفهم جراء أسباب تتعلق بالجوع. وبلغ العدد الإجمالي للمتوفيين حتى الآن 154، بينهم 89 طفلا، وتوفي معظمهم في الأسابيع القليلة الماضية.

وأعلنت إسرائيل في مطلع الأسبوع عن خطوات لتسهيل وصول المساعدات في ظل تزايد الضجة الدولية بشأن محنة غزة. لكن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قال يوم الثلاثاء إنه لا يزال يفتقر إلى التصاريح اللازمة لإيصال مساعدات كافية.

وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسرقة المساعدات وهو ما تنفيه الحركة، وتتهم الدولتان الأمم المتحدة أيضا بعدم اتخاذ ما يلزم للحيلولة دون حدوث ذلك. وتقول الأمم المتحدة إنها لم ترصد أدلة على قيام حماس بتغيير وجهة الكثير من المساعدات. وتتهم الحركة إسرائيل بالتسبب في مجاعة واستخدام المساعدات سلاحا وهو ما تنفيه الحكومة الإسرائيلية.

وتقول وكالات إغاثة إنسانية إن حليب الأطفال في غزة يكاد ينفد. ويتجاوز سعر العلب المتوفرة في السوق 100 دولار وهو ثمن يستحيل على عائلات مثل أسرة منتهى التي أصبح والدها من دون عمل منذ تسبب الحرب في إغلاق محل الفلافل الذي كان يملكه وتشريد العائلة من منزلها.

ونفذت مخزونات حليب الأطفال تقريبا من قسم الأطفال بمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وشرحت إحدى الأمهات كيف سكبت طحينة السمسم السميكة في زجاجة الرضاعة وخلطتها بالماء.

وقالت أزهار عماد (31 عاما) والدة جوري البالغة من العمر أربعة أشهر “جيبت لها طحينة في قلبها سمسم وحطيتها بنتفة مايه (بعض الماء) وشربتها للبنت، بس البنت مش قابلاها، باعتبار إني أعوضها عن الحليب”.

وأضافت وهي في حالة ذعر أثناء وصف كيفية تسبب هذه المحاولات في مرض طفلتها بدلا من تغذيتها “مفيش اشي متوفر، أنا باعملها حلبة، يانسون، كراوية، أي اشي أعشاب”.

وتحدث أفراد الطاقم الطبي في المستشفى عن عجزهم وهم يشاهدون صحة الأطفال تتدهور من دون أي وسيلة آمنة لإطعامهم.

وقال الطبيب خليل دقران “الأطفال الآن يتم إرضاعهم إما بالمياه أو ببعض طحن البقوليات الصلبة وهذا مؤذي للأطفال بقطاع غزة”.

وأضاف “إذا استمر التجويع، إذا لم يأكل الطفل لمدة ثلاثة أو أربعة أيام يفارق الحياة”.

(إعداد شيرين عبد العزيز والشيماء سعد للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)