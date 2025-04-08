بعثة أميركية تجارية تزور العراق في إطار تعزيز العلاقات الثنائية

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تزور بعثة من نحو 60 شركة أميركية هي “أكبر بعثة تجارية أميركية إلى العراق في تاريخ” غرفة التجارة، بغداد حتى الأربعاء بهدف توقيع عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص، على ما أفادت سفارة واشنطن.

وتسعى بغداد للحفاظ على توازن في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع حليفتها الاستراتيجية واشنطن، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في العام 2024 نحو 9,1 مليارات دولار بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.

وأوردت السفارة الأميركية في بغداد في بيان تلقته وكالة فرانس برس فجر الثلاثاء أن “وفدا مكوّنا من 101 عضو من حوالى 60 شركة أميركية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة” يزور العراق هذا الأسبوع.

وستلتقي البعثة في زيارتها التي بدأت الاثنين وتنتهي الأربعاء، مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى و”ستتواصل مع شركات عراقية وتقوم بتوقيع عدد من الاتفاقيات”.

وأشارت السفارة إلى أن الوفد يُعدّ “أول مهمة تجارية معتمدة من وزارة التجارة الأميركية إلى العراق وأكبر بعثة تجارية أميركية إلى العراق في تاريخ الغرفة”.

ونوّهت السفارة على منصة “إكس” مساء الاثنين إلى أن غرفة التجارة الأميركية واتحاد غرف التجارة العراقية وقّعا مذكرة تفاهم “محورية” تعزّز “التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين الطرفين”.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعرفة إضافية عامة بنسبة 10% على كل المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، دخلت حيز التنفيذ السبت.

وأدّى قرار ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة إلى زعزعة الاقتصاد العالمي وأثار مخاوف من حدوث ركود دولي.

وتتجاوز الرسوم الجديدة المفروضة على العراق الحد الأدنى إذ تبلغ 39%.

وصدّر العراق إلى الولايات المتحدة في العام 2024 أكثر من 95 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية التي تُعدّ أكبر الصادرات العراقية إلى واشنطن، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وأكّد مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين لوكالة الأنباء العراقية الخميس أن صادرات الطاقة العراقية بينها النفط الخام “ليست مشمولة بالرسوم التي فرضها ترامب”، مؤكدا أن “الأثر الاقتصادي للرسوم الأميركية على العراق محدود جدا”.

ومن المتوقع أن توقَّع خلال زيارة الوفد الأميركي “اتفاقية تاريخية” مع شركة جنرال إلكتريك لتطوير محطة طاقة كهربائية عالية الكفاءة، بحسب تصريح إعلامي منفصل لعلاء الدين.

ووقع العراق خلال زيارة أجراها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لواشنطن في نيسان/أبريل 2024، مذكرات تفاهم في مجال الطاقة والمحروقات إحداها مع جنرال إلكتريك “لصيانة وتحديث قطاع الكهرباء في العراق لمدة 5 سنوات”.

وبعدما كانت تعتمد محطات إنتاج الطاقة العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني في تأمين ثلث حاجات البلاد من الطاقة، لم تمدّد إدارة ترامب في آذار/مارس الإعفاء الممنوح للعراق منذ 2018 لشراء الكهرباء من طهران رغم العقوبات الأميركية على إيران.

وتؤكد بغداد سعيها إلى إيجاد بدائل لوارداتها من الغاز الإيراني قبل فصل الصيف.

كبج/الح