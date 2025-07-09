بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحث على التهدئة الفورية في طرابلس

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طرابلس (رويترز) – حثت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يوم الأربعاء جميع الأطراف على تجنب أي تصرفات أو خطابات سياسية قد تؤدي إلى التصعيد أو تتسبب في اندلاع اشتباكات جديدة في طرابلس، وذلك في ظل تواتر تقارير حول استمرار التحشيدات العسكرية في المدينة وحولها.

وكان رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة قد أمر في أيار مايو بتفكيك ما أسماها الجماعات المسلحة غير النظامية. وأعقبت ذلك أعنف اشتباكات في طرابلس منذ سنوات بين مجموعتين مسلحتين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين.

وقالت البعثة على وسائل التواصل الاجتماعي “تواصل البعثة جهودها للمساعدة في تهدئة الأوضاع، وتدعو جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في هذا المسار… ويجب على القوات التي تم نشرها مؤخرا في طرابلس أن تنسحب دون تأخير”.

وتولت حكومة وحدة وطنية مهامها في طرابلس برئاسة الدبيبة من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة في عام 2021، لكن مجلس النواب في بنغازي لم يعد يعترف بشرعيتها.

ولم تنعم ليبيا بأي قدر يذكر من الاستقرار منذ أن أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي عام 2011 بمعمر القذافي. وانقسمت البلاد عام 2014 بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب، لكن المعارك الواسعة توقفت بهدنة جرى إبرامها عام 2020.

وبينما يهيمن القائد العسكري خليفة حفتر و(الجيش الوطني الليبي) على شرق ليبيا منذ عقد من الزمن، انقسمت السيطرة في طرابلس وغرب ليبيا بين عدد من الفصائل المسلحة.