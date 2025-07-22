بعد شهر من وقف إطلاق النار مع إسرائيل إيرانيون يخشون حربا جديدة

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صمد وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل لمدة شهر تقريبا دون وقوع حوادث، لكن العديد من الإيرانيين لا يزالون يشعرون بالقلق ويعيشون حالة من الريبة وسط استمرار مخاوفهم من مواجهة عسكرية جديدة.

وقال بيمان البالغ 57 عاما وأحد سكان شيراز في جنوب إيران “لا أعتقد أن وقف إطلاق النار هذا سيصمد”. وشيراز إحدى المدن التي تعرضت لضربات عندما شنت إسرائيل حملة قصف غير مسبوقة على خصمها اللدود.

وطال الهجوم الإسرائيلي منشآت نووية إيرانية رئيسية ومواقع عسكرية وأسفر عن مقتل قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين ومئات الأشخاص وتسبب بكثير من الدمار في بعض المناطق السكنية.

وانتهت الهجمات التي كانت من الأعنف بين العدوين، بوقف لإطلاق النار أُعلن في 24 حزيران/يونيو.

غير أن إسرائيل لمّحت إلى احتمال عودتها للقتال إذا حاولت إيران معاودة بناء منشآت نووية أو القيام بأعمال تُعتبر تهديدا، مثل نقل أو تطوير قنبلة ذرية، وهي مساع دأبت طهران على نفيها.

وتعهدت إيران في المقابل توجيه رد قاس إذا ما هوجمت مجددا.

وتتعثر المساعي الدبلوماسية المتعلقة بالملف النووي مع الولايات المتحدة التي انضمت لفترة وجيزة إلى الحرب بشن هجمات على مواقع نووية رئيسية، ما يعمق الشعور بالريبة بشأن ما سيأتي لاحقا.

وقال حميد وهو موظف حكومي يبلغ 54 عاما رفض إعطاء اسمه الكامل “أخشى أن تبدأ الحرب مجددا”.

ورأى أن الحرب “ستؤدي إلى وفاة مزيد من الأشخاص الأبرياء ودمار البنى التحتية للبلد”.

خلال الحرب ضربت إسرائيل مدنا رئيسية من بينها العاصمة طهران مستهدفة مواقع عسكرية ومبان حكومية وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية .

وقُتل أكثر من ألف شخص في إيران، بحسب السلطات. وتسببت الضربات بالصواريخ والمسيّرات في مقتل 29 شخصا في إسرائيل.

– لا نريد الهرب مجددا –

وفر العديد من سكان طهران إلى أجزاء أخرى من إيران رغم أن القليل من المناطق لم تسلم من الانفجارات والسماء المغطاة بالدخان.

وبعد قرابة الشهر اندلعت سلسلة من الحرائق في إيران في الأيام القليلة الماضية بينها حريق في منشأة نفط رئيسية، ما أثار تكهنات سارع المسؤولون إلى رفضها ونفوا وقوع أي أعمال تخريب.

وقالت غولاندام بابائي ربة المنزل البالغة 78 عاما من محافظة كرمنشاه الواقعة غربا “هذه الحرب أرعبتني حقا”.

عاشت غولاندام حرب الثمانينات بين إيران والعراق، وهي ذكرى مؤلمة لكثيرين من جيلها.

وقالت لفرانس برس “ظللت أدعو الله ألا يسمح بتكرار الماضي”.

ورغم أن الحرب مع إسرائيل كانت أقصر بكثير ونُفذت في الغالب بالغارات الجوية والصاروخية وليس بالقوات البرية، إلا أنها أحيت ذكريات مروعة عن الحرب مع العراق.

وأسفرت تلك الحرب التي اندلعت إثر غزو عراقي في 1980، عن مقتل ما يقدر بـ500 ألف شخص في الجانبين.

واستُخدمت فيها أسلحة كيميائية وشملت قصفا متواصلا على الخطوط الأمامية، ما ترك ندوبا عميقة في قلوب الإيرانيين في الجمهورية الإسلامية الناشئة آنذاك، والتي انبثقت من ثورة 1979.

ومنذ ذلك الحين وعلى مدى عقود نجحت إيران في إبعاد النزاعات عن أراضيها. ولكن الآن وبعد الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل، تنامى لدى بعض الإيرانيين شعور بضعف أمنهم.

وقالت بابائي “ظللت أفكر أنني لا أريد الفرار مرة أخرى، ليس لدينا مكان نذهب إليه. لا أستطيع الركض إلى الجبال كما في الماضي”.

– مستقبل غامض –

وبالنسبة إلى علي خنزادي، المحارب السابق البالغ 62 عاما، فإن الحرب مع إسرائيل سلطت الضوء على تغييرات مقارنة بالثمانينات عندما “لم يكن لدينا معدات عسكرية متطورة” لمحاربة العراقيين.

وقال خنزادي الذي أصيب في إحدى المعارك عام 1993، إن الحرب مع إسرائيل وإن كانت مدتها أقصر، اتسمت ببعد أكثر خطورة.

وبعكس الحرب السابقة فإن التكنولوجيا العسكرية المتطورة تعني “أنهم يستطيعون قتل طفل وهو نائم، عن بعد باستخدام مسيرة”.

وفي مواجهة التهديدات والهجمات الإسرائيلية كانت السلطات الإيرانية تدعو باستمرار إلى الوحدة الوطنية.

وصرح المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أن الهجمات الإسرائيلية هدفت إلى إطاحة النظام الديني في الجمهورية الإسلامية وحض الدبلوماسيين الإيرانيين على التعامل مع المرحلة المقبلة “بعناية ودقة” فيما تمضي البلاد قدما بحذر.

وأكدت طهران أنها لا تزال منفتحة على الدبلوماسية النووية مع الولايات المتحدة التي تعثرت بسبب الحرب، لكن المسؤولين أبدوا قلقهم إزاء تجدد الهجمات وطالبوا بضمانات أميركية غير محددة لاستئناف المفاوضات.

ويبدو أن لدى عامة الناس الإيرانيين المخاوف نفسها من احتمال اندلاع النزاع مرة أخرى.

وقال حميد “آمل بألا يحدث هذا”.

وأكدت بابائي أنها تدعو “من أجل السلام، ومن أجل أن نبقى آمنين في منازلنا”.

بور-منة/غد/الح