بكين تندد بقرار أميركي محتمل بحظر المسيرات الصينية

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أعلنت الصين الجمعة بأنها ستتخذ “كافة الإجراءات اللازمة” ردا على إعلان الولايات المتحدة بأنها تدرس فرض قيود على المسيرات التجارية الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقالت وزارة التجارة الأميركية الخميس بأنها تفكر في قواعد جديدة للتعامل مع مخاطر المسيرات المعتمدة في صناعتها على تكنولوجيا من جهات أجنبية على خصومة معها مثل الصين وروسيا.

ويمكن أن تؤدي الجهود إلى قواعد أو تدابير حظر للمسيرات الصينية المهيمنة على السوق العالمية.

وردا على سؤال بشأن القيود المحتملة الجمعة، اتّهمت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ الولايات المتحدة بـ”تعميم مبدأ الأمن القومي والتدخل في المبادلات التجارية والاقتصادية العادية وتقييدها وتقويض أمن واستقرار الإنتاج العالمي وسلاسل الإمداد”.

وأضافت “سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوقنا الشرعية ومصالحنا بشكل حازم”.

تسعى وزارة التجارة الأميركية لمعرفة ردود الفعل العامة على القواعد الجديدة المحتملة حتى الرابع من آذار/مارس، ما يعني بأن القرار سيكون في أيدي الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأشارت الوزارة إلى أن التكنولوجيا المصممة في الصين يمكن أن تمنحها “القدرة على الوصول عن بعد” إلى المسيرات “والتلاعب” فيها، وهو أمر من شأنه أن يشكّل “مخاطر غير مبررة ولا مقبولة على الأمن القومي الأميركي”.

وفي تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، قالت أكبر شركة مصنعة للمسيرات في العالم الصينية “دي جاي آي” DJI إنها ستقاضي وزارة الدفاع الأميركية بعدما صنّفتها واشنطن على أنها “شركة عسكرية صينية” عام 2022.

وقالت الشركة حينها إن “DJI غير مملوكة للجيش الصيني ولا خاضعة لسيطرته.. إنها شركة خاصة ويتعين بألا يتم تصنيفها خطأ كشركة عسكرية”.

وأثارت DJI اهتمام واشنطن للتدقيق فيها في السنوات الأخيرة لأسباب من بينها دورها المفترض في مراقبة الأقليات العرقية في الصين.

وتحرّكت واشنطن في أيلول/سبتمبر لحظر بيع المركبات التي تستخدم تكنولوجيا صينية وروسية، مبررة الخطوة بالمخاطر على الأمن القومي.

سام/لين/كام