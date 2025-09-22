بلديات فرنسية ترفع العلم الفلسطيني رغم تحذيرات الحكومة

رفعت بلديات فرنسية عدة العلم الفلسطيني الإثنين احتفالا باعتراف باريس بدولة فلسطين، وذلك رغم معارضة وزارة الداخلية والأحكام القضائية الأولية التي قضت بعدم الإقدام على ذلك.

وتُحدث قضية الاعتراف بدولة فلسطين التي تعدّ خطوة رمزية في الأساس، انقساما في المجتمع وضمن الطبقة السياسية في فرنسا التي سترأس إلى جانب السعودية قمة مخصصة للبحث في حل الدولتين على هامش الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة.

وفي الأشهر الأخيرة، بذل الرئيس إيمانويل ماكرون جهودا كبيرة في هذا الاتجاه.

وتزامنا مع القمة، دعا الأمين الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور إلى أن “يرفرف” العلم الفلسطيني على كل البلديات في 22 أيلول/سبتمبر، مطالبا الرئيس الفرنسي بـ”الموافقة” على هذه المبادرة.

في المقابل، طلب وزير الداخلية المستقيل برونو روتايو (حزب الجمهوريين، يمين) من البلديات عدم رفع العلم الفلسطيني.

وقال في برقية اطلعت عليها وكالة فرانس برس، إن “مبدأ حياد الخدمة العامة يحظر مثل هذا التزيين بالأعلام”، داعيا المحافظين للجوء الى القضاء الإداري ضد قرارات رؤساء البلديات الذين لن يتراجعوا عن ذلك.

غير أنّ رؤساء بلديات رفعوا العلم الفلسطيني فوق مباني بلدياتهم، رغم الأحكام القضائية الأولية ضد ذلك.

وقالت رئيسة بلدية نانت جوانا رولان (اشتراكية) على منصة إكس، إنّ “نانت تدعم هذا القرار من قبل الجمهورية الفرنسية عبر رفع العلم الفلسطيني لهذا اليوم”.

وكان العلم الفلسطيني يرفرف من قبل فوق مبنى بلديتها في نانت التي تعد إحدى المدن الكبرى في غرب فرنسا، وفق مراسل فرانس برس.

في مالاكوف، قررت رئيسة البلدية الشيوعية جاكلين بيلهوم عدم إزالة العلم الفلسطيني “قبل الثلاثاء”، متجاهلة أمرا قضائيا صدر عن محكمة إدارية بناء على استئناف قدمة محافظ المنطقة.

ولجأ هذا الأخير مجددا إلى المحكمة، مطالبا هذه المرة بفرض غرامة مالية إلى أن تتم إزالة العلم.

وسيفعل كريم بوعمران رئيس بلدية سانت أوين المجاورة (من الحزب الاشتراكي) الشيء نفسه، لكنّه سيرفع أيضا العلم الإسرائيلي.

– “يوم تاريخي للسلام” –

في ضاحية سان دوني الباريسية الكبيرة، رُفع العلم الفلسطيني فوق مبنى البلدية خلال احتفال حضره الأمين الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور الذي عارض بشدة قرار روتايو وقال إنّه كتب إلى ماكرون مطالبا إياه بإلغاء القرار.

وأضاف في حديث لقناة “بي اف ام تي في”، “هذه علامة تضامن مع هذا القرار” القاضي بالاعتراف بدولة فلسطينية.

وكان ماتي هانوتين الرئيس الاشتراكي لبلدية سان دوني قال لفرانس برس، إنّ “هذا ليس عملا نضاليا طويل الأمد، لكنه خيار” اتُخذ في وقت سيقوم إيمانويل ماكرون بإضفاء الطابع الرسمي على اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية.

في الأثناء، رفع العلم الفلسطيني على مباني حوالى ستة بلديات على الأقل تديرها أحزاب يسارية في ضواحي باريس.

وفي المجموع، رُفع العلم فوق 21 مبنى بلديا في فرنسا، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية.

من جانبه، بدا وزير الخارجية جان نويل بارو حذرا بشأن الانجرار إلى النقاش حول ما وصفه بأنّه “يوم تاريخي للسلام”.

وقال لقناة “تي اف 1″، “لا أريد… أن يتم استغلاله في جدالات سياسية، لتقسيمنا بينما نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الاتحاد لنكون أقوياء”.

وعُرض العلمان الإسرائيلي والفلسطيني بالإضافة إلى صورة حمامة السلام وغصن الزيتون في وقت متقدم الأحد على برج إيفل الذي أضيء احتفالا بالاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو عبر بلوسكاي إنّ “باريس تؤكد التزامها السلام، وهو ما يتطلب أكثر من أي وقت مضى حل الدولتين”.

– نظام مفرّق –

مع ذلك، تثير هذه القضية انقساما داخل اليسار نفسه، إذ لن تحذو بلدية كريتيل الواقعة في جنوب شرق باريس حذو البلديات الأخرى التي يهيمن عليها اليسار. وأشار رئيس البلدية لوران كاتالا (الحزب الاشتراكي) إلى أنّ “مسؤوليته الأولى يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الاجتماعي داخل البلدية”.

في مرسيليا، ثاني كبرى المدن الفرنسية، تعهّد رئيس البلدية بينوا بايان الذي يقود غالبية يسارية، اتخاذ “إجراء قوي” الإثنين من دون تحديد ماهيته، لكن من المؤكد أنّه لن يتضمّن رفع العلم الفلسطيني.

وفي جنوب غرب البلاد، قام رئيس البلدية الشيوعي لبلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها 3 آلاف نسمة، بإزالة العلم الفلسطيني السبت بعدما رفعه الجمعة، وذلك عقب إحالة المحافظ الأمر على المحكمة الإدارية.

ودان مسؤولون منتخبون وممثلون لحزب الجمهوريين والتجمّع الوطني بشدّة هذا التحرّك على مستوى البلديات، ووصفوه بالمناورة.

وأعلن رئيس منطقة بروفانس ألب كوت دازور (جنوب شرق) رونو موزولييه الذي ينتمي إلى حزب النهضة بزعامة ماكرون، أنه سيرفع حوالى 20 علما فرنسيا ردا على ما وصفه بـ”حسابات سياسية”.

