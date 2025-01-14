بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وشيك جدا وينتظر رد حماس

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واشنطن (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن بات وشيكا جدا، مضيفا أن الأطراف المشاركة في صياغته تنتظر الكلمة الأخيرة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف بلينكن خلال فعالية بالمجلس الأطلسي “إنه قريب للغاية. أقرب من أي وقت مضى. ولكن في الوقت الحالي، ونحن نجلس هنا، ننتظر كلمة أخيرة من حماس بشأن قبولها، وحتى نحصل على هذه الكلمة، سنظل حيث نقف حاليا”.