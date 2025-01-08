بلينكن في باريس لتقليده وساما وللبحث في مسائل الشرق الأوسط

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باشر وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الأربعاء زيارة لباريس سيقلد خلالها أعلى وسام شرف في البلاد ويسعى فيها إلى مزيد من التنسيق في الشرق الأوسط.

ووصل الوزير الأميركي صباح الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية بعدما زار اليابان وكوريا الجنوبية في ما يتوقع أن تكون آخر رحلة له في هذا المنصب الذي سيخلفه فيه مارك روبيو بعد تولي الرئيس الأميركي المنتخب الرئاسة في 20 كانون الثاني/يناير الحالي، على ما أفاد صحافي من وكالة فرانس برس يرافقه.

ويلتقي بلينكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيقلده وسام جوقة الشرف، أعرق الأوسمة الفرنسية.

ويتكلم بلينكن الفرنسية بطلاقة وقد أمضى جزءا من طفولته في باريس.

ويلتقي بلينكن كذلك نظيره الفرنسي جان-نويل بارو للبحث في مواضيع الشرق الأوسط وبينها سوريا حيث أطاحت فصائل إسلامية الرئيس بشار الأحد الشهر الماضي.

زار بارو دمشق الأسبوع الماضي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في إطار جهود أوروبية حذرة للتواصل مع الإدارة السورية الجديدة والحث على الاستقرار بعد الحرب الأهلية العنيفة.

وقال بلينكن الاثنين إنه سيعمل حتى الساعات الأخيرة في منصبه للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة فيما تسرع الولايات المتحدة وقطر الجهود الدبلوماسية غير المباشرة بين إسرائيل وحماس.

ويتوجه بلينكن الخميس إلى روما لإجراء محادثات مع نظرائه الأوروبيين بشأن سوريا قبل أن ينضم إلى جو بايدن في آخر رحلة خارجية له يلتقي خلالها الرئيس الأميركي الديموقراطي، البابا فرنسيس.

شت/غ ر/ريم