بلينكن يدعو إلى بذل الجهود لإتمام اتفاق هدنة بغزة قبل مغادرة بايدن للبيت الأبيض

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من جيمس ماكنزي ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين إلى بذل جهود لوقف إطلاق النار في غزة في مرحلة متأخرة قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه.

جاء ذلك بعد أن قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز إن الحركة وافقت على قائمة تضم 34 رهينة إسرائيلية كأول مجموعة سيتم إطلاق سراحها بموجب هدنة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بكوريا الجنوبية، عندما سُئل عما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قريبا، “نرغب بشدة في اجتياز خط النهاية في غضون الأسبوعين المقبلين، وهو الوقت المتبقي لدينا”.

وأرسلت إسرائيل فريقا من المسؤولين من المستوى المتوسط إلى قطر لإجراء محادثات مع وسطاء قطريين ومصريين. وذكرت بعض التقارير الإعلامية العربية أن من المتوقع أن ينضم إليهم دافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات (الموساد) الذي يقود المفاوضات. ولم يصدر بعد تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولا يزال من غير الواضح مدى التقارب بين الجانبين مع وجود بعض مؤشرات التحرك. غير أنه لا يوجد مؤشر يذكر على حدوث تحول في بعض المطالب الرئيسية التي أخرت، منذ ما يزيد على عام، التوصل إلى الهدنة.

ويهدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن “أبواب الجحيم ستنفتح على مصراعيها” في الشرق الأوسط إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس قبل تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، وهو الموعد الذي ينظر إليه الآن في المنطقة كموعد نهائي غير رسمي للتوصل إلى اتفاق هدنة.

وبحسب مسؤولي الصحة في غزة، قُتل حتى الآن ما يقرب من 46 ألف فلسطيني في الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة. وبدأ الهجوم بعد اقتحام مسلحي حماس للأراضي الإسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر بحسب إحصاءات إسرائيل عن مقتل 1200 شخص وأسر أكثر من 250 رهينة.

ويعتقد بأن ما يزيد على 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، وتقول حماس إنها لن تطلق سراحهم إلا بعد التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بانسحاب إسرائيلي. وتقول إسرائيل إنها لن توقف هجومها حتى يتم تفكيك حماس كقوة عسكرية وحاكمة وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال مسؤول في حماس لرويترز إن الحركة وافقت على قائمة قدمتها إسرائيل تضم 34 رهينة يمكن إطلاق سراحهم في المرحلة الأولية من الهدنة. وتضمنت القائمة التي قدمها المسؤول جنديات ومدنيين مسنين وإناثا وقصرا.

وقال مكتب نتنياهو إن القائمة سلمتها إسرائيل للوسطاء القطريين منذ يوليو تموز، ولم تتلق إسرائيل حتى الآن أي تأكيد أو تعليق من حماس بشأن ما إذا كان الرهائن المدرجون على القائمة على قيد الحياة.

وقالت في بيان “ستواصل إسرائيل بلا هوادة العمل من أجل عودة جميع رهائننا”.