بناء مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي في النروج بحلول نهاية عام 2026

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أعلنت شركات “أكر” النروجية و”ان سكايل” البريطانية و”اوبن ايه آي” الأميركية الخميس عن شراكة سيتم بموجبها افتتاح مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي في شمال النروج بحلول نهاية عام 2026.

وفي إطار هذه الشراكة التي أُطلق عليها تسمية “ستارغيت نورواي”، ستستثمر “أكر” و”ان سكايل”، المالكتان بالتساوي لمركز البيانات، نحو مليار دولار أميركي في المرحلة الأولى من المشروع، على ما أفادت الشركات الثلاث في بيان مشترك.

وستتولى “ان سكايل” تشييد مركز البيانات الذي يُوصف بأنه “من أول المراكز العملاقة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي في أوروبا”، بالقرب من نارفيك في شمال النروج، وسيعمل بالطاقة المتجددة حصرا، نظرا إلى وفرة موارد الطاقة الكهرومائية في المنطقة.

ستكون “اوبن ايه آي” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، زبون المركز عند إطلاقه.

وتابع البيان “هذه أول مبادرة لأوبن ايه آي في مركز بيانات في القارة الأوروبية”، مضيفا أنّ المركز يشكل “أول موقع أوروبي في إطار برنامجها “اوبن ايه آي كنتريز”.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”أوبن ايه آي” سام ألتمان “تحتاج أوروبا إلى مزيد من القدرات الحاسوبية لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي على أكمل وجه لصالح جميع الأوروبيين، من مطورين وباحثين إلى شركات ناشئة وعلماء، ونريد أن نساعد في تحقيق ذلك”.

وستتولى شركة “نفيديا” الأميركية العملاقة توفير الرقاقات التي سيتم تركيب ما يصل إلى مئة ألف منها بحلول نهاية عام 2026.

في/رك/ب ق