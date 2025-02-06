بنما تنفي إعفاء السفن الحكومية الأميركية من رسوم عبور قناتها

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أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أن سفنها الحكومية ستعبر قناة بنما دون دفع أي رسوم بعد الضغوط الشديدة التي مارسها الرئيس دونالد ترامب، إلا أن الهيئة المشغلة للممر المائي سارعت إلى إصدار نفي.

وكتبت الخارجية الأميركية على منصة إكس أن “السفن الحكومية الأميركية تستطيع الآن عبور قناة بنما دون فرض رسوم مرور عليها، ما يوفر على الحكومة الأميركية ملايين الدولارات سنويا”.

وهذا أول كشف عن التنازلات التي لمح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أن بنما عرضتها عليه خلال محادثات أجراها الأحد.

لكن هيئة قناة بنما المشغلة لهذا الممر الحيوي الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، نفت الأربعاء التوصل إلى أي اتفاق بهذا الصدد مع الولايات المتحدة.

وقالت هذه الهيئة المستقلة “تعلن هيئة قناة بنما التي تتمتع بسلطة تحديد الرسوم والحقوق الأخرى لعبور القناة، أنها لم تجر أي تعديلات على هذه الحقوق”.

وأضافت أنها ما زالت مستعدة لإجراء حوار مع السلطات الأميركية.

واعتبر روبيو في حديثه مع السلطات البنمية أنه من الاجحاف أن تكون الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بالدفاع عن الممر المائي الحيوي وفي الوقت نفسه تدفع رسوما لاستخدامه.

وتشكل السفن الحكومية الأميركية، ومعظمها تابعة للبحرية، جزءا صغيرا من السفن التي تمر عبر القناة، إذ إن حاملات الطائرات أكبر من أن تتمكن من الإبحار عبر القناة، ويتوجب عليها القيام برحلة أطول بكثير حول أميركا الجنوبية عبر مضيق ماجلان.

– ضغط من ترامب –

من المقرر أن تعقد الولايات المتحدة وبنما محادثات جديدة الجمعة لمناقشة قضية القناة.

ومنذ فوزه في الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رفض ترامب استبعاد استخدام القوة للسيطرة على القناة التي تمر عبرها 40 % من حركة الحاويات الأميركية.

واستياء ترامب وروبيو نابع من السماح لشركة صينية بإدارة موانئ على جانبي القناة، إضافة إلى خشيتهما من أن تغلق بكين الممر المائي أمام الولايات المتحدة في حال حدوث أزمة.

ونفت بنما بشدة مزاعم ترامب بوجود دور للصين في تشغيل القناة، لكنها بادرت أيضا إلى معالجة المخاوف الأميركية.

وقال الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو بعد محادثاته مع روبيو، إن بلاده لن تجدد عضويتها في مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.

وقال روبيو لصحافيين الاثنين إن محادثاته مع مولينو كانت “محترمة” معربا عن اعتقاده أنها “ستحقّق على الأرجح أشياء جيّدة تخفّف من المخاوف التي تعترينا”.

ورغم ذلك عبر ترامب عن “عدم سروره”، مع اعترافه بأن بنما “وافقت على أشياء معينة”.

وقال ترامب في خطاب تنصيبه إن الولايات المتحدة سوف “تستعيد” القناة التي بنتها قبل أكثر من قرن وسلمتها إلى بنما في نهاية عام 1999.

وتقدّم محاميان بنميان بشكوى الإثنين لإلغاء عقد الامتياز المبرم مع شركة في هونغ كونغ تتولّى تشغيل مرفأين في قناة بنما.

ويتولّى أحد فروع “سي كاي هاتشيسن هولدينغز” التي يملكها الملياردير لي كا-شينغ وأصله من هونغ كونغ إدارة اثنين من المرافئ الخمسة في القناة، وفق عقد امتياز معمول به منذ 1997 مبرم مع حكومة بنما.

سكت/الح/غد