بن جفير يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو إذا وافقت على اتفاق غزة

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(رويترز) – قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن جفير يوم الخميس إنه سيستقيل من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يعارضه بشدة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن من المتوقع أن تصوت الحكومة على الموافقة على الاتفاق يوم الجمعة، لكن مكتب نتنياهو لم يؤكد ذلك.

وقال بن جفير في بيان بثه التلفزيون إن “الصفقة التي تتشكل هي صفقة متهورة”، مضيفا أنها “ستمحو إنجازات الحرب” من خلال إطلاق سراح مئات المسلحين الفلسطينيين والانسحاب من المناطق الاستراتيجية في غزة مما يعني خروج حماس بدون هزيمة.

وأضاف “في حالة الموافقة على هذه الصفقة غير المسؤولة وتنفيذها، فإننا أعضاء (حزب) القوة اليهودية سنقدم خطابات استقالة إلى رئيس الوزراء”.

وحث بن جفير، الذي لن يؤدي رحيله إلى إسقاط حكومة نتنياهو، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا الأسبوع على الانضمام إليه في محاولة أخيرة لمنع التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، الذي وصفه بأنه استسلام خطير لحماس.

ووصف سموتريتش صفقة وقف القتال في غزة ومبادلة الرهائن الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين بأنها كارثة لإسرائيل لكنه لم يهدد بالاستقالة من الحكومة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كرر حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش معارضته للاتفاق مهددا بالانسحاب من الحكومة إذا لم تستأنف الحرب لهزيمة حماس بعد اكتمال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي تستمر ستة أسابيع.