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بوتين بحث الملف النووي الإيراني مع سلطان عُمان

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بحث  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في المحادثات النووية الإيرانية خلال لقائهما في موسكو، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وقال بيسكوف لصحافيين “تم التطرق إلى هذا الموضوع… في سياق جهود الوساطة التي تبذلها عُمان”.  

رحبت روسيا بالمحادثات المفاجئة بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني التي تتوسط فيها عُمان. 

وقال بيسكوف، مكررا موقف بلاده “روسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساهمة في انجاز هذه المحادثات بشكل مثمر وفعال”. 

وحث دونالد ترامب إيران على بدء مباحثات بشأن الحد من برنامجها النووي، بعد انسحابه من الاتفاق النووي الذي أبرمته الولايات المتحدة ودول غربية مع إيران، خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وتشتبه بعض الأطراف الغربية، في مقدمها الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، في أن إيران تسعى الى تطوير سلاح ذري، وهو ما نفته طهران على الدوام، مؤكدة الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

اختتمت الولايات المتحدة وإيران السبت جولة ثانية من المحادثات واتفقتا على الاجتماع مجددا خلال أسبوع. وتهدف المباحثات التي تجرى بوساطة عمانية، لابرام اتفاق بشأن ملف طهران النووي.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير أعاد ترامب اعتماد سياسة “الضغوط القصوى” حيال طهران، لكنه بعث برسالة الى القيادة الإيرانية يحضها فيها على إجراء مباحثات بشأن الملف النووي، محذّرا من التحرك عسكريا في حال عدم التوصل الى اتفاق.

بور/شي/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية