بوتين وأمير قطر سيبحثان ملفات أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة

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من جاي فالكونبريدج وأناستاسيا ليرتشيكوف

موسكو (رويترز) – قالت روسيا وقطر إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اجتماعهما في موسكو يوم الخميس الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا عن رغبته في إنهاء “حمام الدم” في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا. غير أن موسكو قالت إنه ليس من السهل الاتفاق على تسوية.

ويقول الرئيس الأمريكي إنه يريد يذكره الناس بوصفه صانعا للسلام.

وقال الكرملين إن محادثات بوتين مع أمير قطر في موسكو ستركز على “قضايا راهنة” وبالأساس تجارية، فضلا عن عدد من القضايا التي تحظى باهتمام دولي.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “سيجري بالتأكيد تبادل لوجهات النظر بين بوتين وأمير قطر فيما يتعلق بالشؤون الأوكرانية… وأمور إقليمية”.

وأضاف “احتمالات الصراع كبيرة في المنطقة وتلعب قطر دورا كبيرا ومهما جدا في محاولات تسوية العديد من الأزمات”.

وكان آخر لقاء بين بوتين وأمير قطر في يوليو تموز على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي انعقدت في آستانة عاصمة قازاخستان.

بذلت قطر سلسلة من المحاولات للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، وساعدت في ترتيب عودة أطفال من كلا البلدين بعد إبعادهم عن آبائهم خلال الحرب.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي لوكالة تاس الروسية للأنباء إن المناقشات بين الزعيمين ستتناول ملفات أوكرانيا وسوريا وقطاع غزة، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالطاقة، منها الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف “أدى الصراع الروسي الأوكراني إلى أزمة عالمية في سلاسل التوريد نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية”.

وتابع الخليفي القول “يسهم حوارنا المستمر في هذا المجال في استقرار أسواق الطاقة، مما يدعم بدوره متانة الاقتصاد العالمي ويساعد في التغلب على أزمة سلاسل التوريد”.

وأشار الخليفي إلى أن قطر اضطلعت بدور مهم في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك مع روسيا، في محاولة لإيجاد حل سلمي للأزمة الإيرانية.

وقال الكرملين إنه يثمن بشدة “الحوار السري حول العديد من الموضوعات، بما في ذلك القضايا الأكثر حساسية” مع قطر.