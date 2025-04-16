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بوتين وأمير قطر يبحثان ملفي أوكرانيا والشرق الأوسط

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موسكو (رويترز) – ذكر الكرملين يوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش ملفي أوكرانيا والشرق الأوسط خلال اجتماعه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في موسكو.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “سيجري بالتأكيد تبادل لوجهات النظر بين بوتين وأمير قطر فيما يتعلق بالشؤون الأوكرانية… وأمور إقليمية”.

وأضاف “احتمالات الصراع كبيرة في المنطقة في حين تلعب قطر دورا كبيرا ومهما جدا في محاولات تسوية العديد من الأزمات”.

ومن المتوقع أن يصل أمير قطر إلى موسكو في وقت لاحق يوم الأربعاء ويلتقي مع بوتين يوم الخميس.

بذلت قطر سلسلة من المحاولات للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، وساعدت على ترتيب عودة أطفال من كلا البلدين بعد إبعادهم عن آبائهم خلال الحرب.

وقال بيسكوف “نثمن بشدة إمكانات ومستوى تعاوننا التجاري والاقتصادي الحالي” مع قطر. وأضاف “وبالطبع، حوارنا السري حول العديد من الموضوعات، بما في ذلك القضايا الأكثر حساسية”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية