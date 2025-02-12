بوتين يجري اتصالا هاتفيا بالشرع في أول تواصل مباشر بينهما

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موسكو (رويترز) – قال الكرملين يوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السوري الجديد أحمد الشرع وذلك في أول تواصل مباشر بين الرئيسين منذ الإطاحة ببشار الأسد، حليف روسيا، في ديسمبر كانون الأول.

وتأمل روسيا في مواصلة استخدام قاعدتيها في سوريا، البحرية في طرطوس والجوية في حميميم، في ظل القيادة الجديدة التي أسقطت نظام الأسد بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما تدخلت فيها القوات الروسية لصالح الرئيس السابق.

ووصف الكرملين الاتصال بأنه بناء، مشيرا إلى أن بوتين أكد خلاله دعم روسيا لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

ولم يشر الكرملين إلى تطرق الحديث لمصير القاعدتين العسكريتين الروسيتين في شمال غرب سوريا. وقد يشكل فقد القاعدتين ضربة قوية لنفوذ روسيا في البحر المتوسط ​​والشرق الأوسط.

وقالت الرئاسة السورية إن بوتين وجه الدعوة إلى وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني لزيارة موسكو، مضيفة أن الرئيس الروسي أبدى استعداد بلاده لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها مع النظام السوري السابق.

وزار نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف دمشق في نهاية يناير كانون الثاني. وقال مصدر سوري مطلع لرويترز آنذاك إن الشرع طلب من موسكو تسليم الأسد.