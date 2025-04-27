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بوتين يرسل طائرات إلى إيران للتعامل مع آثار انفجار الميناء

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موسكو (رويترز) – قالت وزارة الطوارئ الروسية يوم الأحد إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بإرسال عدة طائرات طوارئ إلى إيران للمساعدة في التعامل مع آثار انفجار وقع في ميناء بندر عباس.

وقال الكرملين إن بوتين قدم تعازيه في ضحايا الانفجار وعرض تقديم المساعدة لإيران في التعامل مع آثاره.

وأضاف أن بوتين بعث “بكلمات التعاطف والدعم الصادق إلى أسر الضحايا، وكذلك تمنياته بالشفاء لجميع المصابين”.

وأضافت وزارة الطوارئ أنه سيتم إرسال طائرة برمائية من طراز بيريف بي-200 متخصصة في مكافحة الحرائق، بالإضافة إلى طائرة نقل عسكرية من طراز إليوشن إيل-76، إلى إيران للمساعدة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن انفجارا قويا، يرجح أنه ناجم عن انفجار مواد كيميائية، أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين يوم السبت في بندر عباس، أكبر موانئ البلاد.

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