بوتين يستقبل الزعيم الصربي ميلوراد دوديك المطلوب بمذكرة توقيف

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استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين الثلاثاء زعيم الكيان الصربي في البوسنة ميلوراد دوديك المطلوب بموجب مذكرة توقيف في بلاده بتهمة مهاجمة النظام الدستوري، وفق ما أعلنت موسكو.

ونشر الكرملين مقطع فيديو ظهر فيه الزعيمان وهما يتصافحان قبل أن يجلسا حول طاولة.

وقال بوتين لدوديك “أنا سعيد جدا برؤيتك في موسكو”.

وقال الكرملين إنّ المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي يوري أوشاكوف “شارك أيضا في الاجتماع”.

وأكد دوديك بعد ذلك على منصة إكس أنه أجرى هذا اللقاء “السادس والعشرين” بينه وبين بوتين.

وأضاف أنّ بوتين “يعرف التفاصيل والوضع العام السائد في بلادنا. هو يهتمّ بما يطلبه الناس العاديون هناك”.

وفي منشوره، وصف دوديك روسيا بأنها “دولة مهمة للغاية” بالنسبة إلى جمهورية صربسكا، وأنها “كانت موضوعية دائما”.

وكان دوديك أعلن الإثنين أنه “وصل إلى موسكو”، بعد أربعة أيام من طلب القضاء البوسني إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه، وقد نشر مقطع فيديو من موسكو أشاد فيه ببوتين.

وكان الزعيم الحليف للكرملين تعهد انتزاع السيطرة على أراضي الكيان الصربي من السلطات المركزية ومنَع مسؤولي الشرطة المركزية والقضاء من العمل هناك، وهو أمرٌ أوقفته المحكمة الدستورية.

ويُتّهم دوديك ورئيس مجلس نواب “جمهورية صربسكا” نيناد ستيفانديتش ورئيس وزرائها رادوفان فيسكوفيتش بمهاجمة النظام الدستوري، وصدرت مذكرة توقيف بحقهم داخل البوسنة والهرسك.

ورغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه، زار دوديك صربيا وإسرائيل.

وفي مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي لصرب البوسنة بعد لقائه بوتين، دحض دوديك الشائعات حول نيّته البقاء في روسيا، مؤكدا أنّه سيعود السبت المقبل إلى بانيا لوكا، عاصمة الكيان الصربي في البوسنة.

وقال “ميلوراد دوديك لن يذهب إلى أيّ مكان (…) لم أتقدّم بطلب للحصول على الجنسية (الروسية) أو أيّ شيء آخر هنا”.

وأضاف “بعد هذا الاجتماع، لديّ بضعة التزامات أخرى هنا. السبت المقبل، سأكون في بانيا لوكا لحضور اجتماع سننظّمه لإطلاع قادتنا” على نتائج الاجتماع مع بوتين و”مناقشة الإجراءات المستقبلية”.

وتابع “سأعود بشكل طبيعي، تماما كما غادرت”.

وحتى يوم الثلاثاء لم يكن الإنتربول قد نشر على موقعه الإلكتروني أيّ “نشرة حمراء” بحقّ دوديك، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

بور/الح-بم