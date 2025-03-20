بوتين يعرض الدعم والتعاون على الرئيس السوري

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موسكو (رويترز) – قال الكرملين يوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث برسالة إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يعبر فيها عن دعمه للجهود المبذولة لضمان وحدة أراضي سوريا ويعرض “التعاون العملي” بشأن مجموعة كبيرة من القضايا.

وأجبر سقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول أمام قوات المعارضة المسلحة بقيادة الشرع، بعد 13 عاما من الحرب الأهلية، روسيا على الإسراع لتأمين قاعدتيها في البلاد. كما تشعر موسكو بالقلق من موجة القتل الطائفي في سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بحسب وكالات أنباء روسية، إن بوتين أبلغ الشرع في الرسالة أنه يؤيد “الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد في أسرع وقت ممكن من أجل ضمان سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”.

وأضاف بيسكوف أن بوتين أكد “استعداد روسيا الدائم لتطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في مختلف القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي بهدف تعزيز العلاقات الروسية السورية التي طالما كانت ودية”.

وذكر الكرملين في وقت سابق من هذا الشهر أنه يرغب في رؤية سوريا موحدة “يسودها الوئام” لأن عدم الاستقرار فيها قد يؤثر على منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وكانت روسيا حليفا رئيسيا لعائلة الأسد التي حكمت سوريا لأكثر من 50 عاما قبل الإطاحة ببشار الأسد.

وذكرت رويترز في ديسمبر كانون الأول أن روسيا تسحب قواتها من الخطوط الأمامية في شمال سوريا ومن مواقع في الجبال التي تهيمن عليها الطائفة العلوية التي تنتمي لها عائلة الأسد، لكنها لم تغادر قاعدتيها الرئيسيتين على ساحل البحر المتوسط وهما قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية ومنشأة بحرية في طرطوس.