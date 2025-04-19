بوتين يعلن عن هدنة قصيرة في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح

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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت قواته بوقف إطلاق النار في أوكرانيا “بمناسبة عيد الفصح”، داعيا كييف إلى الاقتداء بخطوته، في حين يبدو أن المحادثات الرامية إلى إرساء هدنة أشمل، تراوح مكانها.

وردّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على منصّة إكس بالتشكيك في جدية الهدنة التي أعلنها بوتين، متّهما إياه بمحاولة “اللعب بأرواح البشر”، من دون أن يعلن موقفه بشأن الالتزام بالهدنة المقترحة.

من جهة أخرى، قالت روسيا إنها استعادت على نحو شبه كامل الأراضي التي احتلّتها القوات الأوكرانية في صيف 2024 في منطقة كورسك الحدودية.

من شأن ذلك أن يعيد المعارك بالكامل إلى الأراضي الأوكرانية.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة خلال ترؤسه اجتماعا لكبار القادة العسكريين “اليوم من الساعة 18,00 (15,00 ت غ) وحتى منتصف ليل الأحد (21,00 ت غ)، يعلن الجانب الروسي هدنة بمناسبة عيد الفصح”.

وقال بوتين إن قرار روسيا المضي قدما بالهدنة “مبني على أساس أن الجانب الأوكراني سيحذو حذونا، ويجب على قواتنا أن تكون مستعدة لمقاومة خروق محتملة للهدنة واستفزازات من جانب العدو، واي أعمال عدوانية”.

وقال سيّد الكرملين إن الهدنة المعلنة السبت ستبيّن “مدى صدقية استعداد نظام كييف ورغبته وقدرته على الالتزام باتفاقات والانخراط في محادثات للسلام”.

ويحتفل المسيحيون بالفصح الأحد.

– محاولات سابقة –

باءت بالفشل محاولات سابقة لوقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفصح في نيسان/أبريل 2022 وعيد الميلاد في كانون الثاني/يناير 2023 إذ تعذّر التوصّل إلى اتفاق بين الجانبين.

مبادرة نيسان/أبريل 2022 التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لم تترجم على أرض الواقع بعدما رفضتها روسيا معتبرة أن وقف إطلاق النار من شأنه أن يعطي الجيش الأوكراني فرصة لإعادة رص الصفوف والتسلّح.

في العام التالي، وتحديدا في كانون الثاني/يناير 2023 حضّ بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل الجانبين على وقف الأعمال العدائية بمناسبة عيد الميلاد وقد أعلنت حينها روسيا وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة، ما اعتبرته حينها اوكرانيا بمثابة “فخ”، واستمرت المواجهات.

لدى سؤالهم عن الإعلان الذي أصدره بوتين، شدّد جنود أوكرانيون في تصريحات لوكالة فرانس برس على أنهم لا يثقون بروسيا ولا بالتزامها بأي هدنة.

في كراماتورسك في الشرق الأوكراني، قال دميتري وهو عسكري يبلغ 40 عاما “من المستحيل أن نصدّق وقفا لإطلاق النار يعلنه هؤلاء”.

وافقه الرأي رفيقه فاديم الذي قال إن من يثقون ببوتين “عليهم أن يراجعوا كل ما يجري حقيقة وأن يدققوا معلوماتهم”.

من جهة أخرى أجرت روسيا وأوكرانيا السبت عملية تبادل لأسرى الحرب أعاد بموجبها كل طرف أكثر من 240 سجينا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية على شبكة للتواصل الاجتماعي أنه “في 19 نيسان/أبريل… أعيد 246 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. في المقابل تم تسليم 246 أسير حرب أوكرانيين. وكبادرة حسن نية، تم أيضا تسليم 31 أسير حرب جرحى مقابل 15 من أسرى الحرب الروس الجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة”.

– أولويات أميركية أخرى –

يأتي وقف إطلاق النار القصير الأمد الذي أعلنته روسيا، في حين يمارس الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطا على كل من موسكو وكييف للقبول بهدنة، لكنه لم ينجح بعد في انتزاع تنازلات من الكرملين.

وقال الرئيس الأميركي الجمعة إن الولايات المتحدة ستركز على أولويات أخرى إذا لم يتم التوصل “قريبا” إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

في اليوم نفسه أعلنت روسيا أن الأمر بعدم استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية الذي دخل حيّز التنفيذ في آذار/مارس لمدة 30 يوما، “انتهت صلاحيته” بعد تبادل الجانبين الاتهامات بخرق اتفاق مبدئي لم يتم إبرامه رسميا.

قبل الإعلان عن تلك الهدنة التي اقتصرت مفاعليها على منشآت الطاقة، كان ترامب اقترح وقف إطلاق النار بشكل كامل وبدون شروط، وقد وافقت حينها من حيث المبدأ أوكرانيا راضخة في ذلك لضغوط واشنطن، إلا أن بوتين رفض المقترح.

ميدانيا، قال رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف السبت إن قواته استعادت أكثر من 99 بالمئة من أراضي منطقة كورسك التي احتلّتها أوكرانيا في هجوم شنّته في آب/أغسطس.

وقال غيراسيموف في تصريحات متلفزة “في أنحاء منطقة كورسك حيث شنّت القوات المسلّحة الأوكرانية توغّلا، الجزء الأساسي من الأراضي… بات محرّرا. أي 1260 كيلومترا مربّعا، أو 99,5 بالمئة”.

وأكد غيراسيموف أن القوات الروسية صدّت محاولات أوكرانية لدخول منطقة بيلغورود المجاورة.

بور/لين-ود/ص ك