بوريل: ما نراه في لبنان هو تقريبا حرب شاملة

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نيويورك (رويترز) – قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن التصعيد بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان هو تقريبا حرب شاملة.

وقال بوريل للصحفيين “الموقف خطير ومقلق للغاية. بوسعي القول إننا أمام حرب شاملة تقريبا”.

وأضاف “إن لم يكن هذا الموقف هو حرب، فلا أعرف ماذا تطلقون عليه” مشيرا إلى العدد المتزايد من القتلى والمصابين المدنيين وشدة الضربات العسكرية.

وقال بوريل إن أوروبا تبذل جهودا لتقليل التوتر لكن أسوأ مخاوفها بشان اتساع نطاق الحرب توشك أن تصبح واقعا.

وقال بوريل إن المدنيين يدفعون ثمنا باهظا وإنه توجد ضرورة لبذل كل الجهود الدبلوماسية للحيلولة دون اندلاع حرب شاملة.