بوليساريو مستعدة لقبول مقترح الحكم الذاتي المغربي إذا قبله الصحراويون (قيادي لفرنس برس)

afp_tickers

4دقائق

أكد القيادي في بوليساريو محمد يسلم بيسط لوكالة فرنس برس أنه في حال تم تنظيم استفتاء واختار الصحراويون الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كما تقترح الرباط، بدل الاستقلال كما تطالب جبهته، فسيتم قبوله.

وأوضح بيسط مسؤول الشؤون الخارجية في بوليساريو أن “المقترح الموسع” الذي قدمته الأخيرة إلى مجلس الأمن الاثنين “يتضمن الخيارات الثلاثة التي يحددها القانون الدولي والضمانات المرتبطة بها، وهي: الاستقلال والانضمام وميثاق الارتباط الحر الذي قد يشبه ما يقترحه المغرب”.

وفي رده عن سؤال حول ما إذا كانت بوليساريو ستقبل الحكم الذاتي إذا صوت عليه الصحراويون، قال “نعم..نحن خطونا خطوة نحو المغاربة لكن مناقشة مقترح الحكم الذاتي خارج إطار الاستفتاء غير مطروح ولا يمكن قبوله بأي شكل من الاشكال”.

وتابع “لابد من خيارات متعددة بما فيها الاستقلال يتم تقديمها للصحراويين وإذا اختاروا أي خيار مهما كان فنحن نقبل بذلك. من غير المقبول أن يفرض على الشعب الصحراوي خيار واحد، جبهة البوليساريو لن تقبله مهما كانت الظروف”.

تعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، من بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” في ظل غياب تسوية نهائية. وهي الإقليم الوحيد في القارة الإفريقية الذي لا يزال وضعه معلقا بعد انتهاء الاستعمار.

ويطرح المغرب الذي يسيطر على 80% من أراضي الإقليم، حكما ذاتيا تحت سيادته باعتباره حلا وحيدا للنزاع، بينما تطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، المدعومة من الجزائر، بإجراء استفتاء لتقرير المصير.

وعرضت الرباط مبادرة الحكم الذاتي في 2007، استجابة لدعوات مجلس الأمن الدولي الذي يتولى النظر في هذا النزاع، بغرض التوصل إلى “حل سياسي نهائي”.

وأكد محمد يسلم بيسط أن المقترح الصحراوي الجديد جاء استجابة لمطلب مجلس الأمن للطرفين بتوسيع المقترحات.

ويصوّت مجلس الأمن الدولي في 31 تشرين الأول/أكتوبر على مشروع قرار جديد بشأن الصحراء الغربية.

وتدعم ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، المقترح المغربي إضافة إلى إسبانيا وألمانيا.

ويرى بيسط أن روسيا “موقفها بنّاء”، في حين تتمسك الصين بقرارات مجلس الأمن” السابقة.

وتتمسك جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم، كما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.

ويؤكد محمد يسلم بيسط أن “كل شيء جاهز لتنظيم الاستفتاء منذ سنة 2000 بعد إعداد إحصاء الناخبين من قبل الأمم المتحد وبمشاركة الطرفين الصحراوي والمغربي”.

واعتبر أن “تعطيل الاستفتاء سببه غياب الإرادة السياسية للمغرب ومواقف بعض القوى الفاعلة التي توهم المغرب بأنها يمكن أن تعطيه الصحراء الغربية التي هي ملك حصري لأهلها ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تهبها للمغرب”.

وتابع “الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي يمكن أن يتصرف في بلاده عن طريق استشارة شعبية ديموقراطية ترعاها الأمم المتحدة”.

في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2024، جدّد مجلس الأمن الدولي دعوة المغرب وبوليساريو والدولتان الجارتان الجزائر وموريتانيا إلى “استئناف المفاوضات” للتوصّل إلى حلّ “دائم ومقبول من الطرفين”.

ع د/ح س