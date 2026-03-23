بيان: إيران تهدد بالرد بالمثل في حال استهداف محطاتها للطاقة

23 مارس آذار (رويترز) – قال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الاثنين إن إيران سترد على أي هجوم يستهدف قطاع الكهرباء لديها من خلال استهداف محطات توليد الكهرباء الإسرائيلية، وكذلك المحطات التي تزود القواعد الأمريكية بالكهرباء في دول المنطقة.

وتراجع البيان على ما يبدو عن التهديدات السابقة لمحطات تحلية المياه في المنطقة، والتي تعتبر حاسمة لتوفير مياه الشرب في دول الخليج.

وقال البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الحكومية “ادعى الرئيس الأمريكي الكاذب أن الحرس الثوري يعتزم مهاجمة محطات تحلية المياه وإلحاق أضرار بشعوب دول المنطقة”.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت باستهداف محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز بالكامل أمام جميع السفن في غضون 48 ساعة.

وقال الحرس الثوري “نحن عازمون على الرد على أي تهديد بنفس المستوى الذي يمثله من حيث الردع… إذا قصفتم (شبكات) الكهرباء، سنقصف (شبكات) الكهرباء”.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية