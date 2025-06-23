بيان: مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين إن فتى قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان “استشهاد الطفل عمار معتز حمايل (13 عاما) برصاص الاحتلال قرب بلدة كفر مالك (شمال شرق رام الله )”.

ولم يصدر بيان بعد من الجيش الاسرائيلي عن مقتل الفتى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي على الطفل حمايل في وقت سابق من مساء اليوم، واحتجزته لفترة من الوقت قبل أن تسلمه إلى مركبة إسعاف فلسطينية”.

وأضافت على موقعها أن الفتى “نُقل إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله ليعلن عن استشهاده لاحقا متأثرا بإصابته”.