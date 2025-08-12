The Swiss voice in the world since 1935
بيان مشترك: معاناة غزة وصلت إلى مستويات “لا يمكن تصورها”

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لندن (رويترز) – قالت بريطانيا وكندا وأستراليا وحلفاء أوروبيون يوم الثلاثاء إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى “مستويات لا يمكن تصورها” داعية إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وذكر وزراء خارجية الدول في بيان مشترك نشرته بريطانيا “تتكشف المجاعة أمام أعيننا. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الجوع”.

وأضاف البيان “ندعو حكومة إسرائيل إلى السماح بدخول جميع شحنات المساعدات الدولية للمنظمات غير الحكومية وعدم عرقلة عمل الجهات الفاعلة الأساسية في قطاع المساعدات”.

ووقع على البيان 27 شريكا، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا واليابان والاتحاد الأوروبي.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

