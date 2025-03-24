بي واي دي الصينية تسجل عائدات سنوية قياسية متفوقة على تيسلا

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سجلت شركة صناعة السيارات الصينية بي واي دي ارتفاعا كبيرا في إيراداتها العام الماضي وفقا لما أظهره إشعار للبورصة الاثنين، متجاوزة عتبة المئة مليار دولار، ومتفوقةً على منافستها تيسلا في وقت تسرع الشركة ومقرها في تشنتشن، توسعها الخارجي.

برزت بي واي دي في السنوات الأخيرة كشركة رائدة بلا منازع في سوق السيارات الكهربائية الصينية الذي يشه\ منافسة شديدة ويُعدّ الأكبر في العالم.

سجّلت الشركة الرائدة إيرادات بلغت 777,1 مليار يوان (107,2 مليار دولار) في 2024، متجاوزة بذلك إيرادات تيسلا للعام الماضي البالغة 97,7 مليار دولار والتي أعلنتها سابقا.

وتمثل إيرادات بي واي دي زيادة بنسبة 29 بالمئة عن عام 2023، وتخطت توقعات بلومبرغ البالغة 766 مليار يوان.

بلغ صافي ربح الشركة العام الماضي 40,3 مليار يوان بزيادة قدرها 34 بالمئة عن عام 2023، مُسجّلة بذلك مستوى قياسيا جديدا.

كما بلغ سعر سهم الشركة أعلى مستوى له على الإطلاق هذا الشهر، بعد أن كشفت عن تقنية بطاريات جديدة قالت إنها تتيح للسيارة قطع مسافة تصل إلى 470 كيلومترا بعد شحنها لخمس دقائق فقط.

وتقول بي واي دي إن نظام شحن أحدث بطارياتها يتميز بسرعات تصل إلى 1000 كيلوواط، متفوقة على شواحن تيسلا الفائقة التي توفر حاليا سرعات تبلغ 500 كيلوواط.

بفس/غد/ص ك