تاتا الهندية تفتتح مصنعا للمركبات المدرعة في المغرب

الرباط (رويترز) – افتتحت شركة تاتا أدفانسد سيستمز ليمتد الهندية التابعة لمجموعة تاتا يوم الثلاثاء مصنعا بالقرب من الدار البيضاء لإنتاج المركبات القتالية المدرعة في خطوة تتسق مع جهود المغرب لتعزيز قطاع الصناعات الدفاعية المحلي.

وقالت إدارة الدفاع الوطني المغربية إن المصنع سينتج مركبات مدرعة لصالح الجيش المغربي وللتصدير إلى جميع أنحاء أفريقيا.

ومن المتوقع أن تصل نسبة المكون المحلي إلى 35 بالمئة مع خطط لزيادتها إلى 50 بالمئة، مما يعزز هدف المغرب في تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب.

تتزامن الخطوة مع سعي المغرب، الذي يمتلك واحدة من أكبر ميزانيات الدفاع في أفريقيا، لتوطين الصناعات العسكرية. ففي يونيو حزيران الماضي أقرت البلاد تشريعا لتحفيز الصناعات الدفاعية المحلية بهدف تلبية احتياجات قواتها المسلحة وتقليل الواردات.

ولم تعلن إدارة الدفاع تكلفة المشروع أو طاقته الإنتاجية.

ويأتي افتتاح مصنع تاتا في أعقاب اتفاق ثنائي تم توقيعه يوم الاثنين بين المغرب والهند لتعميق التعاون الدفاعي، بما في ذلك التدريب المشترك والإنترنت المرتبط بقطاع الدفاع والطب العسكري والتعاون الصناعي. وجرى توقيع الاتفاق خلال زيارة وزير الدفاع الهندي إلى الرباط.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي- إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)