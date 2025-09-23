The Swiss voice in the world since 1935
تاتا الهندية تفتتح مصنعا للمركبات المدرعة في المغرب

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

الرباط (رويترز) – افتتحت شركة تاتا أدفانسد سيستمز ليمتد الهندية التابعة لمجموعة تاتا يوم الثلاثاء مصنعا بالقرب من الدار البيضاء لإنتاج المركبات القتالية المدرعة في خطوة تتسق مع جهود المغرب لتعزيز قطاع الصناعات الدفاعية المحلي.

وقالت إدارة الدفاع الوطني المغربية إن المصنع سينتج مركبات مدرعة لصالح الجيش المغربي وللتصدير إلى جميع أنحاء أفريقيا.

ومن المتوقع أن تصل نسبة المكون المحلي إلى 35 بالمئة مع خطط لزيادتها إلى 50 بالمئة، مما يعزز هدف المغرب في تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب.

تتزامن الخطوة مع سعي المغرب، الذي يمتلك واحدة من أكبر ميزانيات الدفاع في أفريقيا، لتوطين الصناعات العسكرية. ففي يونيو حزيران الماضي أقرت البلاد تشريعا لتحفيز الصناعات الدفاعية المحلية بهدف تلبية احتياجات قواتها المسلحة وتقليل الواردات.

ولم تعلن إدارة الدفاع تكلفة المشروع أو طاقته الإنتاجية.

ويأتي افتتاح مصنع تاتا في أعقاب اتفاق ثنائي تم توقيعه يوم الاثنين بين المغرب والهند لتعميق التعاون الدفاعي، بما في ذلك التدريب المشترك والإنترنت المرتبط بقطاع الدفاع والطب العسكري والتعاون الصناعي. وجرى توقيع الاتفاق خلال زيارة وزير الدفاع الهندي إلى الرباط.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي- إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
