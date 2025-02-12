تايبيه ترصد 62 طائرة صينية أثناء عبور سفينتين أميركيتين مضيق تايوان

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قالت وزارة الدفاع التايوانية الأربعاء إنها رصدت 62 طائرة عسكرية صينية خلال 48 ساعة أثناء عبور سفينتين أميركيتين المضيق الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي.

وتعبر سفن تابعة للولايات المتحدة وحلفائها بانتظام مضيق تايوان الممتد على 180 كيلومترا لتعزيز مكانته كممر مائي دولي، وهو أمر يثير غضب بكين.

وتطالب بكين بضم الجزيرة الديموقراطية معتبرة أنها جزء من أراضيها، وتعهّدت القيام بذلك ولو بالقوة إذا لزم الأمر.

وأوضحت تايبيه أن السفينتين الأميركيتين بدأتا دخول المضيق “منذ العاشر من شباط/فبراير”.

من جهته، أعلن جيش التحرير الشعبي الصيني الأربعاء أنه تعقب مرور سفينة حربية أميركية وسفينة متخصصة في رصد المحيطات.

وقال الكولونيل لي تشي الناطق باسم قيادة المسرح الشرقي للصين في بيان “هذا التحرك الأميركي أرسل إشارة خاطئة وزاد من المخاطر الأمنية”.

وتظهر بيانات نشرتها وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد 62 طائرة عسكرية صينية قرب الجزيرة خلال 48 ساعة حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي الأربعاء، تزامنا مع عبور السفينتين الأميركيتين.

وقالت الوزارة في بيان “قمنا بمراقبة الوضع واستجابنا وفقا لذلك”.

وفي السنوات الأخيرة، زادت بكين من ضغوطها العسكرية على الجزيرة وسيّرت طائرات مقاتلة وسفن حربية في كل أنحائها.

او/الح/لين