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تايوان تتعهد الحفاظ على مكانتها الرئيسية في قطاع أشباه الموصلات

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تعهّد رئيس وزراء تايوان تشو جونغ-تاي الثلاثاء أن تحافظ الجزيرة على “مكانتها الرئيسية” في سلسلة التوريد العالمية لشرائح أشباه الموصلات.

وأتى هذا التعهّد بعد أن أعلنت شركة “تي إس إم سي” التايوانية عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار لبناء مصانع جديدة لها في الولايات المتّحدة. 

وقال تشو للصحافيين بحسب بيان أورده مكتبه إنّه “من المهمّ أن نحافظ على مكانتنا الرئيسية في السلسلة الصناعية الدولية وأن نضمن أنّنا رائدون في التقنيات الرئيسية”.

وصدرت تصريحات رئيس الوزراء التايواني بعيد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض عن استثمار ضخم بقيمة 100 مليار دولار لشركة “تي اس ام سي” التايوانية العملاقة لصناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وقال ترامب وقد وقف إلى جانبه سي. سي. وي، الرئيس التنفيذي للشركة التايوانية، إنّ هذا الاستثمار الضخم الذي تعهّدت “تي إس إم سي” القيام به سيضاف إلى تعهّداتها السابقة في السوق الأميركية.

وأضاف أنّ الاستثمار الجديد يقضى بـ”بناء خمسة مرافق تصنيع متطورة”.

وأوضح أن جزءا كبيرا من التمويل سيتمّ استثماره في ولاية أريزونا حيث سبق للشركة أن استثمرت بقوة، مشيرا إلى أنّ “تي إس إم سي” ستخلق “آلافا عديدة” من الوظائف ذات الأجور المرتفعة باستثمارها الجديد هذا.

و”تي إس إم سي” (الشركة التايوانية لتصنيع أشباه الموصلات” هي أكبر شركة في العالم لصناعة الرقائق وقد واجهت منذ فترة طويلة مطالب بنقل مزيد من إنتاجها بعيدا عن تايوان، وسط مخاوف من تعطل إمدادات هذه التكنولوجيا الحيوية إذا ما اندلع أي نزاع بين تايبيه وبكين.

وفي عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، تعهّدت الشركة استثمار أكثر من 65 مليار دولار لبناء ثلاثة مصانع في ولاية أريزونا، بدأ أحدها الإنتاج في أواخر عام 2024.

اوا/بم

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