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تايوان تعرب عن استعدادها لشراء المزيد من الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة

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 اعلنت  شركة الطاقة العملاقة سي بي سي كوربوريشن المملوكة للدولة في تايوان، “استعدادها” لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على رقائق أشباه الموصلات في الجزيرة. 

تستورد تايوان كل إمداداتها من الطاقة تقريبا، حيث تظهر البيانات الرسمية أن حوالي 38 في المائة من غازها الطبيعي يأتي من أستراليا، و25 في المائة من قطر، وأقل بقليل من 10 في المائة من الولايات المتحدة. 

وهدد ترامب، الذي وعد بـ “عصر ذهبي” للولايات المتحدة، العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين بفرض رسوم جمركية عليهم في سعيه لتصحيح اختلالات التجارة.

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية في بيان إن شركة الطاقة  “بالنظر إلى عوامل مثل طرق الشحن الأقصر وطرق النقل المتفرقة، مهتمة حقا بالغاز الطبيعي في ألاسكا”. 

وأضافت “ستستمر الشركة في تقييم الجدوى وهي على استعداد لزيادة المشتريات”.

وحذر ترامب من فرض رسوم جمركية على الرقائق المصنعة في الخارج كجزء من محاولة لدفع الشركات إلى نقل مراكز التصنيع إلى الولايات المتحدة. 

تعد تايوان قوة عالمية في تصنيع الرقائق التي تستخدم في منتجات من هواتف آيفون من شركة أبل إلى أجهزة الذكاء الاصطناعي من شركة إنفيديا، وهي محرك رئيسي لاقتصادها. 

واتهم ترامب تايوان بسرقة صناعة الرقائق الأميركية، وهدد مؤخرا بفرض ضريبة تصل إلى 100 في المائة على أشباه الموصلات المستوردة من الجزيرة. 

وأكد وزير الاقتصاد كيو جيه هوي للصحافيين يوم السبت إنه سيرسل نائبه إلى الولايات المتحدة لمناقشة الرسوم الجمركية المحتملة مع “الأشخاص المحيطين بترامب”.

جوي/شي/دص

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