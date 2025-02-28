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تباين موقفي إسرائيل وحماس من وقف إطلاق النار مع قرب نهاية المرحلة الأولى

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القاهرة/القدس (رويترز) – قال مصدران أمنيان مصريان يوم الجمعة إن وفدا إسرائيليا يزور القاهرة حاليا للتفاوض على تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة التي تنتهي غدا السبت، بدلا من الانتقال إلى المرحلة الثانية كما كان مقررا في البداية وكما تريد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأوقف الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي قتالا استمر 15 شهرا ومهد الطريق لمحادثات تهدف لإنهاء الحرب، كما أدى إلى إطلاق سراح 44 من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل نحو ألفي معتقل فلسطيني كانت تحتجزهم إسرائيل.

لكن إسرائيل وحماس تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، مما يثير الشكوك حول المرحلة الثانية من الاتفاق التي كان من المفترض أن تشمل إطلاق سراح مزيد من الرهائن والسجناء بالإضافة إلى اتخاذ خطوات نحو إنهاء الحرب بشكل دائم.

ولا توجد أي مؤشرات على اتفاق، سواء بين الإسرائيليين والفلسطينيين أو بين الحكومات الغربية والعربية، بشأن مستقبل غزة.

وهذا الغموض يعقد الجهود المبذولة للتفاوض على حل دائم.

ودعت حركة حماس المجتمع الدولي يوم الجمعة إلى الضغط على إسرائيل من أجل “الدخول الفوري في المرحلة الثانية منه (الاتفاق) دون أي تلكؤ أو مراوغة”. ولم يتضح حتى الآن ما الذي سيحدث إذا انتهت المرحلة الأولى غدا السبت دون التوصل لاتفاق.

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