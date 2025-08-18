تجدد الأمطار في باكستان يعرقل انتشال جثث ضحايا الفيضانات

حالت أمطار غزيرة جديدة الاثنين دون تمكن فرق الانقاذ من مواصلة العمل على انتشال عشرات الجثث التي لا تزال مدفونة تحت الطين والأنقاض بعد أمطار موسمية حادة أودت بحياة ما يقرب من 350 شخصا في شمال باكستان.

وتؤكد السلطات أن ما يناهز 200 شخص من سكان العشرات من القرى المتضررة، ما زالوا في عداد المفقودين.

لكن مهمة فرق الانقاذ ما انفكت تتعقد منذ بدء أعمال الاغاثة. وأدى سوء الأحوال الجوية الجمعة إلى تحطم مروحية تابعة لسلطات خيبر بختونخوا، الإقليم الأكثر تضررا حيث تجاوز عدد القتلى 320 شخصا بالإضافة إلى عشرات الجرحى وأضرار يرجح أن تحرم مئات العائلات المنازل والمدارس والخدمات العامة لأشهر عدة.

ويحاول نيسار أحمد تقديم يد العون في بيشنوي بمقاطعة بونر الأكثر تضررا، حيث غمر الطين التضاريس والأودية في هذه المنطقة الوعرة، حاملا معه كتلا من الحجارة جرفت كل ما في دربها.

وروى المتطوع البالغ 31 عاما لفرانس برس، كيف يقوم وآخرون “منذ أيام… بانتشال الجثث من تحت الأنقاض في 12 قرية سوّيت بالكامل بالأرض”.

– ذعر من المطر –

ونشرت السلطات منذ أيام ألفي عنصر من فرق الانقاذ.

الا أن أحمد أكد لفرانس برس “أجبرنا تساقط الأمطار مجددا على وقف العمليات” صباح الاثنين، موضحا أنه “من أجل إخراج عشرات الجثث التي لا تزال عالقة، نحتاج إلى آليات، ولكن الممرات التي تم شقّها أزالها المطر ولم يعد بإمكان أي آلية الاقتراب”.

وإضافة الى عرقلته عمل فرق الانقاذ، يثير تجدد تساقط الأمطار مخاوف لدى السكان من وقوع كوارث إضافية.

وقال غلام حسين، أحد سكان بونر، لفرانس برس “حتى عندما يبدأ تساقط الأمطار بشكل خفيف، نصاب بالهلع، إننا مذعورون. هكذا بدأت (الفيضانات) ليل الخميس إلى الجمعة”.

من جهته، قال حضرت الله (18 عاما) “يهرع الأطفال والنساء للاختباء في الجبال، في مكان آمن، محاولين تجنب الأمطار الغزيرة إذا تساقطت مجددا”.

وتحذّر السلطات من أن الصعوبات قد تكون لا تزال في بدايتها، اذ يتوقع أن تشتد الأمطار خلال الأسبوعين المقبلين، بينما تبقى الحرارة مرتفعة، ما يثير مخاوف من انتشار البكتيريا والأوبئة، علما بأن المياه الراكدة تتسبب كل عام بتفشي حمى الضنك في باكستان.

وأفاد أحمد بأن أعدادا كبيرة من الحيوانات “نفقت خلال الأمطار الغزيرة وتنبعث روائح كريهة من جيفها العفنة”، مطالبا بتوفير “مياه للشرب بشكل عاجل”.

– أشدّ من 2024 –

لكن إيصال المساعدات الى المناطق المتضررة يبقى مسألة معقدة، بحسب ما شرح مسؤول كبير في سلطة إدارة الكوارث في خيبر بختونخوا.

وأوضح أن “الطرق البديلة التي تمّ شقّها للوصول إلى القرى في مناطق وعرة جُرفت هي أيضا بسبب الأمطار”، مشيرا الى أن “هيئة الأرصاد الجوية تتوقع حدوث فيضانات جديدة حتى الخميس”.

وشهدت منطقة غلغت بلتستان قبل أسبوع مثالا لما يمكن أن يسببه تساقط الأمطار الغزيرة مجددا، إذ لقي سبعة متطوعين حتفهم وأصيب ستة آخرون حين طمرهم انهيار طيني بينما كانوا يحاولون إعادة ربط قريتهم الجبلية بشبكة المياه التي تضررت جراء فيضانات وقعت قبل ثلاثة أسابيع.

ويبدأ موسم الأمطار الموسمية أواخر حزيران/يونيو. وأسفر منذ ذلك الحين عن مقتل أكثر من 650 شخصا بينهم 100 طفل، بحسب السلطات التي تؤكد أنه يسجّل هذه السنة “شدّة أعلى بـ50 الى 60 في المئة مقارنة بالعام الماضي”.

كما أفيد عن وفاة 60 شخصا على الأقل في الشطر الهندي من إقليم كشمير.

وعززت الأمطار الغزيرة والفيضانات المدمّرة التي شهدتها باكستان في العامين 2010 و2022 المخاوف من تكرر الظواهر المناخية المتطرفة في باكستان التي يقطنها 255 مليون نسمة.

وتشهد البلاد، وهي من الأكثر تأثرا بتداعيات التغير المناخي، تتالي الفيضانات الواسعة النطاق والمدمّرة، وفيضانات البحيرات الجليدية المتفجرة، والجفاف غير المسبوق.

