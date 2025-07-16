تجدد الاشتباكات بمدينة السويداء السورية وإسرائيل تتوعد بمزيد من القصف

reuters_tickers

3دقائق

دمشق (رويترز) – تجددت الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومقاتلين دروز محليين في مدينة السويداء بجنوب سوريا في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء مما أدى إلى انهيار وقف لإطلاق النار بعد ساعات فقط من إعلانه.

وكان وقف إطلاق النار يهدف إلى وضع نهاية لاشتباكات دموية طائفية أدت إلى سقوط قتلى واستمرت أياما.

سلط اندلاع العنف في المحافظة ذات الأغلبية الدرزية الواقعة جنوب سوريا الضوء على الخلافات بين مختلف الطوائف السورية، إذ تشعر الأقليات بانعدام ثقة كبير تجاه الحكومة التي يقودها الإسلاميون.

وجرى نشر قوات سورية بالمحافظة يوم الاثنين للسيطرة على مواجهات بين مقاتلين دروز ومسلحين بدو لكن الأمر انتهى بها للاشتباك مع المسلحين الدروز. وتدخلت إسرائيل بشن غارات جوية على القوات الحكومية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء وقالت إن الهدف حماية الدروز.

ولم يدم وقف إطلاق النار الذي أعلنته وزارة الدفاع السورية مساء يوم الثلاثاء طويلا.

وقال موقع السويداء24 المحلي للأنباء إن مدينة السويداء والقرى المجاورة تعرضت لقصف كثيف بالمدفعية وقذائف المورتر في وقت مبكر من يوم الأربعاء. وحملت وزارة الدفاع السورية، في بيان نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، جماعات خارجة عن القانون في السويداء مسؤولية انتهاك الهدنة.

ودعت وزارة الدفاع سكان المدينة إلى البقاء في منازلهم.

وقُتل العشرات من المدنيين والقوات الحكومية والمقاتلين الدروز منذ اندلاع الاشتباكات يوم الأحد.

وقال مدنيون ومراسلون لرويترز في المدينة إن القوات الحكومية نهبت وأحرقت منازل وسرقت سيارات وأثاثا من منازل يوم الثلاثاء. وسمح شخص لمراسل من رويترز برؤية جثة شقيقه الذي أصيب برصاصة في الرأس داخل منزله.

وحذر يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي الحكومة السورية يوم الأربعاء من أنه يتعين عليها “ترك الدروز وشأنهم”، مؤكدا أن الجيش سيواصل قصف قوات الحكومة السورية حتى تنسحب.

وقال توماس بيريك المبعوث الأمريكي إلى سوريا يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة على اتصال بجميع الأطراف “من أجل التحرك نحو الهدوء والتكامل”.