تحليل-جهود عربية مكثفة لمواجهة خطة ترامب بشأن غزة

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من آندرو ميلز وبيشا ماجد وأحمد شلبي

الدوحة/الرياض (رويترز) – قالت خمسة مصادر لرويترز إن الدول العربية، التي سارعت برفض خطة الرئيس دونالد ترامب لتولي الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين سكانه في دول أخرى، تكثف جهودها للاتفاق على مسعى دبلوماسي لمواجهة الفكرة.

أعلن ترامب عن خطته في الرابع من فبراير شباط مع صمود وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، وأثارت غضب الفلسطينيين والدول العربية وقلبت الدبلوماسية الأمريكية التي ركزت على حل الدولتين لعقود رأسا على عقب.

وفقا لمصادر مطلعة على المناقشات الدبلوماسية قبل الاجتماع، فإن الدول العربية التي تحاول التوصل إلى خطة بديلة لم تحل بعد قضايا حاسمة مثل من سيتحمل تكلفة إعادة إعمار غزة -وتقدرها الأمم المتحدة بأكثر من 50 مليار دولار- أو كيف سيتم حكم القطاع.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء دول خليجية بالإضافة إلى مصر والأردن في وقت لاحق من يوم الجمعة في الرياض خلال ما وصفته السعودية بأنه اجتماع غير رسمي في إطار “العلاقات الأخوية الوثيقة”.

ولم يشر بيان الرياض رسميا إلى المناقشات بشأن غزة لكن مصادر قالت لرويترز إن الاجتماع، الذي سبقه وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس إلى السعودية، سيناقش اقتراحا مصريا في الأساس لمواجهة خطة ترامب “لتطهير” غزة وإعادة توطين معظم سكانها في الأردن ومصر.

وبحسب المصادر، قد يشمل اقتراح القاهرة تمويلا يصل إلى 20 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات تتعهد به في الغالب دول الخليج والدول العربية الغنية لكن لم تعلن أي التزامات حتى الآن.

وقال أحد المصادر وهو مسؤول مشارك في مفاوضات غزة لرويترز “التفاصيل ليست واضحة وهناك حيرة بين الأطراف المعنية بشأن ما تحتويه الخطة”.

وذكر مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي لرويترز أيضا أنه لم يتم الانتهاء من أي مقترح قبل محادثات الجمعة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان القادة العرب سيتمكنون من التوافق على بديل موحد لخطة ترامب قبل اجتماع طارئ للجامعة العربية مقرر عقده في الرابع من مارس آذار في القاهرة.

ودعا السيسي يوم الأربعاء المجتمع الدولي إلى تبني خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين.

ويشعر الفلسطينيون وغيرهم في المنطقة بالقلق من أن يزعزع اقتراح ترامب استقرار المنطقة ويكرر “النكبة” التي وقعت في حرب عام 1948 مع إعلان دولة إسرائيل.

وحينها فر ما يقرب من 800 ألف فلسطيني أو أجبروا على الرحيل من منازلهم وقراهم، في أحداث فارقة أليمة في حياة الفلسطينيين.

وأجبر العديد منهم على العيش في مخيمات للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا، وكذلك في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية حيث لا يزال كثير من أحفادهم يعانون بعد مضي أكثر من 75 عاما.