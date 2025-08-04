تراجع السياحة في الأردن منذ بدء الحرب في قطاع غزة

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تراجعت السياحة في الأردن ومدينة البتراء الأثرية، الوجهة المفضلة للسياح الأجانب في جنوب المملكة، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وأغلقت عشرات الفنادق وسُرّح مئات الموظفين، وفق سلطة إقليم البتراء.

وأفادت بيانات صادرة عن سلطة إقليم البتراء التنموي ونشرتها قناة “المملكة” الأردنية الرسمية الإثنين، إن عدد الزوّار العام الماضي بلغ 457,215، بانخفاض نسبته 61 بالمئة مقارنة بالعام 2023 عندما بلغ عدد الزوّار 1,174,137.

وقال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة في الأردن عبد الرزاق عربيات الجمعة لقناة “المملكة” الأردنية “نلمس تداعيات العدوان على غزة بشكل يومي، خصوصا على مقدّمي الخدمات السياحية”، مشيرا إلى أن “السياحة الأوروبية والأميركية في أسوأ حالاتها ما انعكس بشكل سلبي على فنادق البتراء والأدلاء السياحيين ومكاتب السياحة والعاملين في السياحة الوافدة والنقل السياحي”.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء فارس البريزات خلال اجتماع نيابي الأحد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا من أكثر المناطق تضررا”، مشيرا الى إغلاق “32 فندقا مصنفا” فيها، و”فقد قرابة 700 موظف وظائفهم، إلى جانب تضرّر العاملين في الرواحل والحرف اليدوية والأدلاء السياحيين والمكاتب السياحية”.

وشيّدت البتراء في العام 312 قبل الميلاد وهي معروفة بعمارتها المنحوتة في صخر وردي، كعاصمة لمملكة الأنباط العربية القديمة التي سقطت بيد الرومان عام 106 قبل الميلاد.

وأدرجت “المدينة الوردية” الأثرية على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).

ويضمّ الاردن عشرات المواقع السياحية التي تستقطب السياح، أبرزها بترا وصحراء وادي رم التي تشبه تضاريسها سطح القمر وجرش والمغطس حيث موقع عماد المسيح والبحر الميت الذي يعتبر أكثر منطقة اننخفاضا على سطح الأرض.

ويعتمد اقتصاد الاردن البالغ عدد سكانه حوالى عشرة ملايين وتشكّل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، الى حدّ كبير على دخله السياحي الذي يشكّل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.

ويعمل في القطاع السياحي في المنطقة المحيطة ببترا قرابة 1700 شخص من أدلاء سياحة وعاملين على سيارات كهربائية وجمال وخيول وحمير لنقل السياح داخل المدينة.

وكان قطاع السياحة في الأردن بدأ بالتعافي خلال 2022 قبل الحرب في غزة وبعد انتهاء جائحة كورونا، إذ وصل عدد الزوار إلى أكثر من خمسة ملايين زائر، فيما بلغت الإيرادات منه 4,89 مليار دينار (حوالى 6,89 مليار دولار).

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأ السياح يتجنبون زيارة منطقة الشرق الأوسط خوفا من توسّع النزاع الى مناطق ودول أخرى. وقد عانى لبنان المجاور على خلفية الحرب في قطاع غزة، من حرب مدمّرة بين حزب الله وإسرائيل استمرّت قرابة السنة.

كط/رض