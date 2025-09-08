The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تراجع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بعد سقوط نظام الأسد

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

انخفضت طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 23 في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام 2025، مدفوعة بالتراجع الكبير في عدد السوريين الساعين للحصول على الحماية، بحسب ما أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الاثنين.

أظهرت بيانات الوكالة أن السوريين تقدّموا بحوالى 25 ألف طلب في بلدان التكتل الـ27 وسويسرا والنروج (الاتحاد الأوروبي زائد) EU+، في تراجع بنسبة 66 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الوكالة في تقرير إن “هذا الانخفاض اللافت ليس مرتبطا بتغير في سياسات الاتحاد الأوروبي زائد”، مرجعة الأمر بدلا من ذلك إلى إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد.

وأضافت “في وقت تدافع السلطات السورية الجديدة عن الاستقرار وإعادة الإعمار، بات العديد من النازحين السوريين يعلّقون آمالا أكبر على العودة لإعادة بناء مجتمعاتهم”.

وبات السوريون الذين كانوا في الماضي يشكّلون أغلبية المتقدّمين بطلبات اللجوء، ثالث أكبر مجموعة بعد الفنزويليين والأفغان.

في الأثناء، حلّت فرنسا وإسبانيا محل ألمانيا كوجهة رئيسية لطالبي اللجوء.

وبالمجموع، تلقت بلدان “الاتحاد الأوروبي زائد” 399 ألف طلب لجوء في الأشهر الستة الأولى من العام.

وشكّل الفنزويليون الذين تعاني بلادهم من اضطرابات اقتصادية وسياسية 49 ألفا من إجمالي عدد المتقدّمين بالطلبات.

ويعد التقرير إيجابيا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي التي تواجه ضغوطا للحد من الهجرة في ظل تحقيق اليمين المتشدد مكاسب انتخابية في عدد من بلدان التكتل.

وفي وقت سابق هذا العام، كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط تسهّل إعادة طالبي اللجوء وعمليات الترحيل.

اوب/لين/دص  

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
20 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية