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تراجع مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا

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أظهرت أرقام رسمية الاثنين أن مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبطاريات انخفضت بنسبة 27,4 في المئة في ألمانيا العام الماضي، حيث ضربت الأزمة صناعة السيارات الرائدة في البلاد. 

وقالت هيئة النقل الفيدرالية إن حوالي 2,8 مليون مركبة جديدة تم تسجيلها في أكبر سوق للسيارات في أوروبا في عام 2024، أي أقل بنسبة واحد في المائة عن العام السابق. 

ومن بين هذه المركبات، كانت 380609 مركبة كهربائية فقط، أي ما يعادل حصة سوقية تبلغ 13,5 في المائة. 

وقال المحلل في شركة “اي دابليو” كونستانتين غال إن أرقام المبيعات الضعيفة تمثل “عاما ضائعا للتنقل الكهربائي”. 

بعد سنوات من النمو، فقد الطلب على السيارات التي تعمل بالبطاريات في ألمانيا زخمه منذ سحب الإعانات الحكومية في نهاية عام 2023.

ورأى غال أن الأسعار المرتفعة لنماذج السيارات الكهربائية الجديدة والبنية التحتية للشحن غير المتجانسة ومحدودية نطاقها أثبطت أيضا العديد من المستهلكين عن اختيار السيارات التي تعمل بالبطاريات. 

ويؤكد انخفاض مبيعات السيارات التي تعمل بالبطاريات على التحديات التي تواجه صناعة السيارات الأوسع في ألمانيا.

عانى القطاع من ضعف الطلب والتحول المضطرب إلى المركبات الكهربائية، حيث أعلن المصنعون والموردون عن سلسلة من تخفيضات الوظائف العام الماضي. 

وأصبحت الأزمة في صناعة السيارات قضية سياسية قبل انتخابات 23 شباط/فبراير.

سيا/شي/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية