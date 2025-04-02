تراجع مبيعات تيسلا في الربع الأول وسهمها في البورصة

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أفادت شركة المركبات الكهربائية “تيسلا” الأربعاء، عن تراجع مبيعاتها في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 13 في المئة، في ظل انخفاض الإنتاج بينما تعمل على تحديث إحدى سياراتها، وسط ردود فعل سلبية على دور مديرها التنفيذي إيلون ماسك في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وسلّمت الشركة 336,681 سيارة في الربع المنتهي في 31 آذار/مارس، بتراجع عن توقّعات المحلّلين، في وقت أشارت إلى “خسارة عدّة أسابيع من الإنتاج” بسبب العمل على تحديث طراز “واي” وهو الأخير منذ طرحه في 2020..

وانخفضت أسهم “تيسلا” بأكثر من ستة في المئة في التعاملات المبكرة في بورصة وول ستريت، بعد انخفاض التسلميات بأكثر من المتوقع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ولكن بحلول الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش، بلغ انخفاض أسهم تيسلا 2,2 في المئة.

ويؤجج التراجع التساؤلات بشأن استمرار إيلون ماسك في إدارة الشركة التي كانت هدفا لمقاطعات المستهلكين وللتخريب، ردا على مساهمة الملياردير في اتخاذ قرارات بصرف آلاف الموظفين في مختلف المؤسسات الفدرالية الأميركية.

وقال دان إيفيس وهو محلّل تكنولوجي بارز في شركة ويدبوس كان يؤمن منذ فترة طويلة بقدرة تيسلا على النمو، إنّ الأرقام “كارثة بكلّ المقاييس”. أضاف “إنها عند مفترق طرق”.

وأكد أنّه “كلّما ازداد انحيازه السياسي (ماسك)… تضرّرت العلامة التجارية، لا شك في ذلك”، موضحا أنّ “الربع الأخير كان مثالا على الضرر الذي يلحقه ماسك بتيسلا”.

واعتبر إيفيس الذي دعا ماسك إلى توضيح كيف يوازن بين التزاماته كمدير تنفيذي لشركة تيسلا وعمله مع إدارة ترامب، أنّ “هذه تظل لحظة الحقيقة بالنسبة إلى ماسك كي يتجاوز أزمة هذه العلامة التجارية ويصل إلى الجانب الآخر من هذا الفصل المظلم بالنسبة إلى تيسلا”.

جمب/ناش/ص ك