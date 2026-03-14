ترامب: أمريكا قصفت أهدافا عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية

واشنطن/دبي/بيروت/القدس 13 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة شنت أمس الجمعة هجوما على أهداف عسكرية في جزيرة خرج، التي تعد المركز النفطي الرئيسي لإيران، مهددا بضرب البنية التحتية النفطية في الجزيرة إذا واصلت إيران عرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن الجيش الأمريكي “دمر تماما كل الأهداف العسكرية” على الجزيرة، لكنه قرر ترك البنية التحتية النفطية سليمة. وتعد الجزيرة محطة تصدير لنحو 90 بالمئة من شحنات النفط الإيرانية، وتقع على بعد حوالي 483 كيلومترا شمال غربي المضيق.

وقال ترامب “ومع ذلك، إذا قامت إيران أو أي طرف آخر بأي شيء للتدخل في المرور الحر والآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فسأعيد النظر في هذا القرار على الفور”.

وأضاف الرئيس أن إيران لا تملك القدرة على صد الهجمات الأمريكية. وقال “سيكون من الحكمة أن يلقي الجيش الإيراني وجميع المشاركين في هذا النظام الإرهابي أسلحتهم وينقذوا ما تبقى من بلدهم وهو ليس بالكثير!”

جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط تقلبات حادة بسبب تعليقات ترامب المتغيرة حول المدة المحتملة للحرب مع إيران، الأمر الذي دفع طهران إلى مهاجمة السفن في مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمي.

وأصدر ترامب إعفاء مؤقتا لبعض مشتريات النفط الروسي الخاضع لعقوبات، في خطوة لاقت انتقادات من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، خشية أن تساعد في تمويل روسيا لحربها مع أوكرانيا.

وردا على سؤال حول متى ستبدأ البحرية الأمريكية في مرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز، قال ترامب للصحفيين أمس الجمعة “سيحدث ذلك قريبا”.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن هجمات إيران على السفن هي “محاولة أخيرة”. وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب إيران “بقوة كبيرة خلال الأسبوع المقبل”، وذلك في مقابلة مع قناة فوكس نيوز تم تسجيلها يوم الخميس وبثت أمس الجمعة.

* اتساع رقعة الحرب

أدت الحرب التي اندلعت قبل أسبوعين إلى مقتل أكثر من ألفي شخص معظمهم في إيران إلى جانب عدد كبير في لبنان، وارتفاع متزايد في القتلى بدول الخليج التي وجدت نفسها على خط المواجهة للمرة الأولى منذ عقود من صراعات المنطقة.

ونزح عدة ملايين من الأشخاص من ديارهم. وبينما شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، قال وزير الداخلية اللبناني إن السلطات عاجزة عن استيعاب مئات الآلاف ممن لجأوا إلى العاصمة.

وألقت إسرائيل أيضا منشورات تهدد بدمار هائل مماثل للدمار الذي لحق بقطاع غزة، في وقت نشرت فيه مزيد من القوات لمواجهة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، وحذرت إسرائيل من شن مزيد من الهجمات على البنية التحتية اللبنانية.

ومنيت القوات الأمريكية بخسائر بشرية. وأكد الجيش الأمريكي وفاة جميع أفراد طاقم طائرة تزويد بالوقود سقطت في غرب العراق، وعددهم ستة.

وأطلقت إيران المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل. ووردت أيضا تقارير عن تحليق طائرات مسيرة إيرانية فوق الكويت والعراق والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على طهران. وقال إن سلاحه الجوي قصف أكثر من 200 هدف في غرب إيران ووسطها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مستهدفا منصات إطلاق صواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي ومواقع إنتاج أسلحة.

وقال مسؤولان أمريكيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن الولايات المتحدة ترسل قوات إضافية إلى المنطقة، بما في ذلك السفينة الحربية تريبولي مع وحدتها الاستكشافية البحرية. وهذه السفينة الهجومية البرمائية، الموجودة حاليا في آسيا، وهي قادرة على حمل طائرات مقاتلة. وإجمالا، سيتم إرسال 2500 جندي إضافي من مشاة البحرية إلى الشرق الأوسط، إلى جانب بحارة إضافيين.

(إعداد رحاب علاء وبدور السعودي ومحمد علي فرج وحاتم علي ومروة سلام للنشرة العربية )