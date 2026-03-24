ترامب: إيران قدمت هدية كبيرة لأمريكا في مجال الطاقة

واشنطن 24 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس دونالد الأمريكي ترامب اليوم الثلاثاء إن إيران قدمت تنازلا كبيرا للولايات المتحدة في مجال الطاقة، واصفا ذلك بأنه تطور إيجابي، دون أن يُفصح عن التفاصيل.

وألمح ترامب إلى أن الهدية تتعلق بمضيق هرمز، الممر المائي الرئيسي لعبور النفط الذي تسعى الولايات المتحدة جاهدة لفتحه.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي “قدموا لنا هدية، ووصلت اليوم، وكانت هدية كبيرة جدا، قيمتها هائلة”.

وأضاف “لم تكن نووية، وإنما متعلقة بالنفط والغاز، وكانت هذه لفتة كريمة منهم”.

وأكد ترامب مجددا شعوره بأن الولايات المتحدة انتصرت بالفعل في الحرب، وأشار إلى أن وزير الدفاع بيت هيجسيث شعر بخيبة أمل من سرعة انتهاء الحملة.

وقال “لم يرغب بيت في التوصل إلى تسوية”، لكنه لم يُدل بتفاصيل.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تُجري محادثات مع “الأشخاص المناسبين” في إيران للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية، مضيفا أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق.

وقال “نجري مفاوضات حاليا” بشأن إيران، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل، لا سيما بخصوص ما إذا كان المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يخططان لإجراء محادثات هذا الأسبوع. وأوضح أن ويتكوف وكوشنر وجيه.دي فانس نائب الرئيس ووزير الخارجية ماركو روبيو شاركوا في المفاوضات.

وأعلنت باكستان استعدادها لاستضافة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)