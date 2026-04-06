ترامب: قد نقضي على إيران غدا الثلاثاء

واشنطن 6 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن من الممكن القضاء على إيران في ليلة واحدة، “وقد تكون ليل غد”، محذرا طهران بأن عليها إبرام اتفاق بحلول مساء الثلاثاء وإلا ستواجه عواقب وخيمة.

وكان ترامب تعهّد في وقت سابق بفرض مهلة ليل الثلاثاء على إيران للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، وإلا ستواجه هجمات واسعة النطاق على محطات الطاقة وغيرها من البنى التحتية الحيوية. ويطالب ترامب إيران بالتخلي عن البرنامج النووي وإعادة فتح ممر مضيق هرمز.

وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض “قد يتم القضاء على البلاد بأكملها في ليلة واحدة، وقد تكون تلك ليل غد”.

وأضاف “أتمنى ألا أضطر لفعل ذلك”.

وقال معارضون إن ترامب سيرتكب جرائم حرب إذا هاجمت الولايات المتحدة محطات الطاقة المدنية، وهي نقطة رفضها ترامب اليوم الاثنين.

وقال الرئيس الأمريكي في وقت سابق اليوم الاثنين “لست قلقا بشأن ذلك. هل تعرف ما هي جريمة الحرب؟ امتلاك سلاح نووي”.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث خلال الإفادة الصحفية إن أمريكا ستوجه لإيران اليوم الاثنين أكبر ضربات منذ اليوم الأول لعملية “ملحمة الغضب”، وحذر من أن غدا الثلاثاء سيشهد المزيد.

*عملية إنقاذ

قدّم ترامب، برفقة هيجسيث وكبار مستشاريه للأمن القومي، وصفا تفصيليا للعملية الأمريكية التي نُفذت في الأيام القليلة الماضية لإنقاذ فرد من سلاح الجو الأمريكي سقطت طائرته واختبأ في منطقة جبلية إيرانية ونجا من أسر القوات الإيرانية.

وقال إن الجندي، الذي لم يُكشف عن اسمه سوى باسم “الرجل 44 برافو”، واصل الصعود إلى ارتفاعات جبلية أعلى لزيادة فرص إنقاذه. وأضاف أنه شوهد وهو يتحرك عبر رابط كاميرا أمريكية مجهولة المصدر. وعلق ترامب قائلا “كان الأمر أشبه بالعثور على إبرة في كومة قش”.

وأضاف أن مئات من القوات الأمريكية شاركت في مهمة البحث والإنقاذ، وذلك لمنع الإيرانيين من العثور عليه أولا.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) جون راتكليف، الذي انضم إلى ترامب في الفعالية، إن الوكالة شاركت في “حملة تضليل” لإقناع الإيرانيين بأن الجندي موجود في مكان آخر.

وأضاف راتكليف أن الوكالة تلقت صباح السبت تأكيدا بأن “أحد أفضل وأشجع طياري أمريكا ما زال على قيد الحياة ومختبئا في شق جبلي، لا يزال بعيدا عن أنظار العدو، لكنه ليس كذلك بالنسبة لوكالة المخابرات المركزية”.

وتسنى إنقاذ الطيار، الذي أُسقطت طائرته يوم الجمعة، صباح الأحد.

وقال ترامب “في استعراض مذهل للمهارة والدقة، والفعالية والقوة، انقض الجيش الأمريكي على المنطقة، المنطقة الحقيقية، واشتبك مع العدو، وأنقذ الضابط العالق، ودمر جميع التهديدات، وغادر الأراضي الإيرانية دون أي خسائر بشرية”.

أما هيجسيث فأشار إلى أن الطيار المفقود استخدم جهاز إرسال واستقبال للطوارئ لتحديد موقعه، وكانت رسالته الأولى “الرب كريم”.

وقال الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الطيار كان يجلس في المقعد الخلفي للطائرة التي أُسقطت موضحا “في هذه الحالة، كان التزام الراكب في المقعد الخلفي المطلق بالبقاء على قيد الحياة هو ما جعل الكثير من جهودنا ممكنة”.

*”مستعدون للمعاناة”

قال ترامب، دون تقديم دليل، إن الولايات المتحدة لديها “العديد من عمليات اعتراض المكالمات” من مدنيين إيرانيين يحثون الولايات المتحدة على عدم التراجع عن محاولة إزاحة الحكومة الإيرانية من السلطة.

وأضاف “إنهم مستعدون لتحمل ذلك من أجل الحرية”.

وفي حديثه للصحفيين في وقت سابق خلال فعالية عيد القيامة بالبيت الأبيض، قال ترامب إن الاقتراح الذي قدمته إيران غير كاف.

وأضاف للصحفيين “لقد قدموا اقتراحا، وهو اقتراح مهم. إنها خطوة مهمة. لكنها ليست كافية”.

وقال إن الصراع المستمر منذ خمسة أسابيع يمكن أن ينتهي سريعا إذا فعلت إيران “ما يتعين عليها فعله…عليهم القيام بأمور معينة. إنهم يعلمون ذلك، وأعتقد أنهم يتفاوضون بحسن نية”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)