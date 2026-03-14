The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب: معظم الطائرات المستهدفة في هجوم بالسعودية لم تتعرض لأضرار تذكر

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

14 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن أربعا من أصل خمس طائرات للتزود بالوقود استُهدفت في هجوم على قاعدة سعودية لم تلحق بها “أي أضرار تقريبا”.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال “لم تتعرض أربع من أصل خمس (طائرات) لأي أضرار تقريبا، وعادت بالفعل إلى الخدمة. فيما تعرضت طائرة واحدة لأضرار أكبر قليلا، لكنها ستعود إلى التحليق قريبا”.

وانتقد ترامب تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية، من بينها صحيفة وول ستريت جورنال، التي أفادت أمس الجمعة بأن هجمات إيرانية ألحقت أضرارا بخمس طائرات للتزود بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي كانت على الأرض في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

وقالت الصحيفة إن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى وإن الطائرات تخضع للإصلاح.

(إعداد رحاب علاء ومحمد عطية للنشرة العربية)

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية