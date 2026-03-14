ترامب: معظم الطائرات المستهدفة في هجوم بالسعودية لم تتعرض لأضرار تذكر

14 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن أربعا من أصل خمس طائرات للتزود بالوقود استُهدفت في هجوم على قاعدة سعودية لم تلحق بها “أي أضرار تقريبا”.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال “لم تتعرض أربع من أصل خمس (طائرات) لأي أضرار تقريبا، وعادت بالفعل إلى الخدمة. فيما تعرضت طائرة واحدة لأضرار أكبر قليلا، لكنها ستعود إلى التحليق قريبا”.

وانتقد ترامب تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية، من بينها صحيفة وول ستريت جورنال، التي أفادت أمس الجمعة بأن هجمات إيرانية ألحقت أضرارا بخمس طائرات للتزود بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي كانت على الأرض في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

وقالت الصحيفة إن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى وإن الطائرات تخضع للإصلاح.

(إعداد رحاب علاء ومحمد عطية للنشرة العربية)