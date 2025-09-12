ترامب سيجتمع مع رئيس وزراء قطر بعد الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

reuters_tickers

2دقائق

من جاريت رينشو

نيويورك (رويترز) – قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم لقاء رئيس الوزراء القطري في نيويورك يوم الجمعة، وذلك بعد أيام من هجوم إسرائيل حليفة الولايات المتحدة على قياديين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة.

ولم يفصح المسؤول عن توقيت الاجتماع مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أو جدول أعماله.

وحاولت إسرائيل اغتيال القادة السياسيين لحركة حماس بهجوم في قطر يوم الثلاثاء، في ضربة هددت بعرقلة جهود بدعم أمريكي للتوسط في هدنة في غزة وإنهاء الصراع المستمر منذ نحو عامين.

ولقي الهجوم تنديدات كثيرة من دول الشرق الأوسط وخارجه بوصفه عملا يهدد بتصعيد التوتر في منطقة مضطربة بالفعل.

وقال ترامب إنه غير راض عن الضربة الإسرائيلية التي وصفها بأنها عمل أحادي الجانب لا يخدم المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية.

وتعد واشنطن قطر حليفا قويا لها في الخليج. واضطلعت الدوحة بدور وساطة رئيسي في المفاوضات المستمرة منذ فترة طويلة من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، وللإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك، ولوضع خطة ما بعد الصراع في القطاع.

واتهم رئيس الوزراء القطري إسرائيل يوم الثلاثاء بمحاولة تخريب فرص السلام، لكنه قال إن لا شيء سيثني قطر عن دورها في الوساطة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر من يوم الخميس إن المسؤول القطري سيجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)