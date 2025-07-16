ترامب سيلتقي رئيس وزراء قطر مع استمرار الضغط للتوصل إلى اتفاق بغزة

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واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الأربعاء في وقت يضغط فيه ترامب لإحراز تقدم بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

ويشارك مفاوضون من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أحدث جولة من محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة منذ السادس من يوليو تموز، ويناقشون اقتراحا تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتضمن إطلاق سراح رهائن على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة وإجراء مناقشات بشأن إنهاء الصراع.

وجاء في جدول أعمال ترامب اليومي أنه سيستضيف الشيخ محمد على العشاء في البيت الأبيض مساء يوم الأربعاء.

وعبر ترامب يوم الأحد عن أمله في “التوصل” هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط يوم الأحد إنه “متفائل” بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في قطر.

ويعمل الوسطاء الأمريكيون والقطريون والمصريون على التوصل إلى اتفاق رغم وجود فجوة بين إسرائيل وحماس بشأن حدوث انسحاب إسرائيلي من القطاع الفلسطيني في نهاية المطاف.

واندلعت أحدث موجة عنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القائم منذ عقود في أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما قادت حماس هجوما على إسرائيل. وتقول إسرائيل إن الحركة قتلت 1200 شخص واحتجزت حوالى 250 رهينة في ذلك الهجوم.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الذي أطلقته إسرائيل بعد ذلك أسفر عن مقتل أكثر من 58 ألف فلسطيني. كما تسبب في أزمة جوع ونزوح داخلي لجميع سكان القطاع وأثار اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية وجرائم حرب بالمحكمة الجنائية الدولية. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات.

وانتهى وقف إطلاق نار سابق استمر شهرين عندما تسببت غارات إسرائيلية في مقتل أكثر من 400 فلسطيني في 18 مارس آذار. وكان ترامب قد اقترح في وقت سابق من هذا العام سيطرة أمريكية على غزة وهو ما قوبل بتنديد عالمي من خبراء في مجال حقوق الإنسان والأمم المتحدة والفلسطينيون باعتبار أن الاقتراح يمثل “تطهيرا عرقيا”.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب والشيخ محمد أيضا الجهود الرامية إلى استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.