ترامب وبوتين يعتزمان بحث الحرب في أوكرانيا هذا الأسبوع

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يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إجراء محادثة هذا الأسبوع، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد، في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن وحلفاء كييف على موسكو لقبول وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

ووافقت أوكرانيا هذا الأسبوع على مقترح أميركي لهدنة من 30 يوما في الحرب، شرط التزام روسيا بها.

في المقابل، أبدى بوتين تأييده لمبدأ وقف إطلاق النار، لكنه شدد على وجود مسائل عالقة بشأن المقترح تحتاج الى تشاور مع الأميركيين.

وقال المبعوث الخاص لترامب إلى أوكرانيا ستيف ويتكوف الذي التقى بوتين لعدة ساعات قبل أيام، في مقابلة مع شبكة “سي ان ان” الاحد إنه يعتقد أن “الرئيسين سيجريان نقاشا جيدا وإيجابيا هذا الأسبوع”.

وفي وقت سابق، قالت موسكو إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اتصل بنظيره الروسي سيرغي لافروف وناقشا “جوانب ملموسة لتنفيذ التفاهمات” التي تم التوصل إليها خلال المباحثات الأميركية الروسية في السعودية الشهر الماضي.

– “واعدة” –

ووصف روبيو المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الروسي بأنها “واعدة”، وذلك في تصريح صباح الأحد لقناة سي بي اس.

وقال الوزير الاميركي “من الصعوبة مناقشة نهاية دائمة لحرب ما دام الطرفان يتبادلان إطلاق النار. لهذا السبب، يأمل الرئيس (ترامب) بوقف لإطلاق النار”.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت الكرملين بعدم الرغبة في إنهاء الحرب، محذرا من أن الروس “يريدون تحسين وضعهم في ساحة المعركة” قبل أي وقف محتمل لإطلاق النار.

ومباحثات الرياض في شباط/فبراير بين الولايات المتحدة وروسيا كانت الأولى الرفيعة المستوى بين البلدين منذ أن غزت موسكو جارتها أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وأفادت الخارجية الأميركية السبت بأن روبيو ناقش مع لافروف “الخطوات التالية” في المباحثات.

وقالت الخارجية الروسية إن “سيرغي لافروف وماركو روبيو اتفقا على البقاء على اتصال”، بدون أي ذكر لوقف إطلاق النار الذي اقترحته الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس السبت إن الرجلين “ناقشا الخطوات التالية” بشأن أوكرانيا.

أضافت أن الوزيرين “اتفقا على مواصلة العمل نحو استعادة التواصل بين الولايات المتحدة وروسيا”.

وأتى الإعلان عن الاتصال بين روبيو ولافروف بعد ساعات من تأكيد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن “الكرة في ملعب روسيا” وأن بوتين سيحضر الى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا “عاجلا أم آجلا”.

وأبلغ ستارمر 26 من قادة وكبار مسؤولي الدول الحليفة لكييف أثناء مشاركتهم في محادثة افتراضية استضافتها داونينغ ستريت السبت، أن التركيز يجب أن ينصب على تقوية أوكرانيا وترسيخ أي وقف لإطلاق النار ومواصلة الضغط على موسكو.

وقال ستارمر إن “القول ب”نعم، ولكن” من جانب روسيا ليس كافيا”، داعيا إلى وقف “الهجمات الهمجية على أوكرانيا بشكل نهائي”.

وفي اليوم التالي، قالت كييف إن روسيا أطلقت 90 طائرة مسيرة من طراز “شاهد” الإيرانية الصنع، على تسع مناطق أوكرانية.

– زيلينسكي يتهم بوتين ب”الكذب” –

وفي رد على مقترح وقف إطلاق النار في وقت سابق هذا الأسبوع، قال بوتين إن هذه المبادرة سوف تكون ذات فائدة لأوكرانيا أولا وليس القوات الروسية التي “تتقدم” في العديد من المناطق.

وأثار بوتين “تساؤلات جدية” بشأن المبادرة.

وجاء الاقتراح في وقت تحرز روسيا التي تحتل مساحات واسعة من جنوب وشرق أوكرانيا، تقدما على جبهة القتال.

كما نجحت روسيا في طرد القوات الأوكرانية من أجزاء من منطقة كورسك، حيث كانت كييف تأمل في الاحتفاظ بأراض روسية لمساومة محتملة في أي مفاوضات مستقبلية.

وقال بوتين إنه يريد مناقشة مخاوف موسكو مع ترامب في مكالمة هاتفية.

واعتبر زيلينسكي السبت أن بوتين بعدم موافقته على وقف إطلاق النار، كان هو أيضا ضد ترامب الذي قدم مبادرات تجاه روسيا، متهما موسكو بمحاولة إيجاد سبل لعدم إنهاء الحرب.

واتهم زيلينسكي بوتين ب”الكذب” بشأن كيف يمكن لوقف إطلاق نار أن يكون معقدا للغاية.

وأعلنت أوكرانيا الأحد مقتل شخص في غارة جوية روسية بطائرة مسيرة على مدينة إيزيوم في منطقة خاركيف التي سقطت في يدي روسيا مع بداية غزوها لأوكرانيا قبل أن تستعيدها كييف.

بور-وك/سام/ب ق